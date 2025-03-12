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Британия не сообщала посольству о россиянах на борту столкнувшихся судов - РИА Новости, 12.03.2025
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13:10 12.03.2025 (обновлено: 13:36 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rossiyane-2004508744.html
Британия не сообщала посольству о россиянах на борту столкнувшихся судов
Британия не сообщала посольству о россиянах на борту столкнувшихся судов - РИА Новости, 12.03.2025
Британия не сообщала посольству о россиянах на борту столкнувшихся судов
Британские власти не информировали российскую сторону о присутствии граждан РФ на борту судов, столкнувшихся в Северном море у берегов Великобритании, сообщили... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:10:00+03:00
2025-03-12T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Британские власти не информировали российскую сторону о присутствии граждан РФ на борту судов, столкнувшихся в Северном море у берегов Великобритании, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне. Ранее компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у британского побережья, выступила с утверждением, что капитан грузового судна и несколько членов экипажа являются гражданами РФ. До этого полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза."Посольство с первых минут отслеживает ситуацию вокруг столкновения двух судов в Северном море 10 марта. Сотрудники консульского отдела находятся в плотном контакте с британскими компетентными органами. За истекшее время от местных властей не поступало информации о присутствии на борту данных судов российских граждан, а также о других россиянах, пострадавших в результате данной аварии", - заявили в дипмиссии. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
https://ria.ru/20250311/britanija-2004415538.html
https://ria.ru/20250311/tanker-2004355655.html
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в мире, россия, северное море, великобритания
В мире, Россия, Северное море, Великобритания
Британия не сообщала посольству о россиянах на борту столкнувшихся судов

Посольство РФ: Британия не сообщала о россиянах на борту столкнувшихся судов

© AP Photo / Dan KitwoodГрузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии. 11 марта 2025
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Dan Kitwood
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии. 11 марта 2025
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Британские власти не информировали российскую сторону о присутствии граждан РФ на борту судов, столкнувшихся в Северном море у берегов Великобритании, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.
Ранее компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у британского побережья, выступила с утверждением, что капитан грузового судна и несколько членов экипажа являются гражданами РФ. До этого полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза.
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов
11 марта, 21:31
"Посольство с первых минут отслеживает ситуацию вокруг столкновения двух судов в Северном море 10 марта. Сотрудники консульского отдела находятся в плотном контакте с британскими компетентными органами. За истекшее время от местных властей не поступало информации о присутствии на борту данных судов российских граждан, а также о других россиянах, пострадавших в результате данной аварии", - заявили в дипмиссии.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер
11 марта, 16:11
 
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