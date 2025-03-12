Британия не сообщала посольству о россиянах на борту столкнувшихся судов
Посольство РФ: Британия не сообщала о россиянах на борту столкнувшихся судов
© AP Photo / Dan KitwoodГрузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии. 11 марта 2025
© AP Photo / Dan Kitwood
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии. 11 марта 2025
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Британские власти не информировали российскую сторону о присутствии граждан РФ на борту судов, столкнувшихся в Северном море у берегов Великобритании, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.
Ранее компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у британского побережья, выступила с утверждением, что капитан грузового судна и несколько членов экипажа являются гражданами РФ. До этого полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза.
В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов
11 марта, 21:31
"Посольство с первых минут отслеживает ситуацию вокруг столкновения двух судов в Северном море 10 марта. Сотрудники консульского отдела находятся в плотном контакте с британскими компетентными органами. За истекшее время от местных властей не поступало информации о присутствии на борту данных судов российских граждан, а также о других россиянах, пострадавших в результате данной аварии", - заявили в дипмиссии.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.