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Россия изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, заявил Песков - РИА Новости, 12.03.2025
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12:41 12.03.2025 (обновлено: 12:52 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rossija-2004502331.html
Россия изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, заявил Песков
Россия изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, заявил Песков - РИА Новости, 12.03.2025
Россия изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, заявил Песков
Россия внимательно изучает заявления по итогам состоявшихся во вторник переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:41:00+03:00
2025-03-12T12:52:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия внимательно изучает заявления по итогам состоявшихся во вторник переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам (переговоров США и Украины - ред.). Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде", - сказал Песков журналистам. Накануне 11 марта прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Россия изучает заявления по итогам переговоров США и Украины, заявил Песков

Песков: Москва внимательно изучает заявления по итогам переговоров США и Украины

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия внимательно изучает заявления по итогам состоявшихся во вторник переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам (переговоров США и Украины - ред.). Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде", - сказал Песков журналистам.
Накануне 11 марта прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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