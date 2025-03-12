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Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия - РИА Новости, 12.03.2025
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12:40 12.03.2025 (обновлено: 12:59 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rossija-2004502088.html
Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия
Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия - РИА Новости, 12.03.2025
Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия
Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:40:00+03:00
2025-03-12T12:59:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
марко рубио
майк уолтц
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. &quot;Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и (госсекретарь США. — Прим. ред.) Рубио, и (советник президента США по нацбезопасности. — Прим. ред.) Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить&quot;, — сказал он.Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали Марко Рубио и Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, марко рубио, майк уолтц
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Майк Уолтц
Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия

Песков: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и (госсекретарь США. — Прим. ред.) Рубио, и (советник президента США по нацбезопасности. — Прим. ред.) Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить", — сказал он.

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Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали Марко Рубио и Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
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В миреСШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковМарко РубиоМайк Уолтц
 
 
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