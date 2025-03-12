https://ria.ru/20250312/rossija-2004502088.html

Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия

Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия - РИА Новости, 12.03.2025

Кремль: Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия

Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:40:00+03:00

2025-03-12T12:40:00+03:00

2025-03-12T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и (госсекретарь США. — Прим. ред.) Рубио, и (советник президента США по нацбезопасности. — Прим. ред.) Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить", — сказал он.Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали Марко Рубио и Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, марко рубио, майк уолтц