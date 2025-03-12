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Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль

Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль - РИА Новости, 12.03.2025

Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль

Возможности сотрудничества РФ и США по экономическим проектам, в том числе по редкоземельным металлам, есть, но конкретных договоренностей пока нет, заявил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:38:00+03:00

2025-03-12T12:38:00+03:00

2025-03-12T12:40:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

вгтрк

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможности сотрудничества РФ и США по экономическим проектам, в том числе по редкоземельным металлам, есть, но конкретных договоренностей пока нет, заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент (России Владимир - ред.) Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов, в том числе и в упомянутой вами сфере. Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, был ли отклик от бизнеса или Белого дома на предложение Владимира Путина по участию американских компаний в "редкоземе" и производстве алюминия. Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250309/sdelka-2003939844.html

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россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вгтрк, санкции в отношении россии, в мире