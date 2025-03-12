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Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль - РИА Новости, 12.03.2025
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12:38 12.03.2025 (обновлено: 12:40 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rossija-2004500811.html
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль - РИА Новости, 12.03.2025
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль
Возможности сотрудничества РФ и США по экономическим проектам, в том числе по редкоземельным металлам, есть, но конкретных договоренностей пока нет, заявил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:38:00+03:00
2025-03-12T12:40:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
вгтрк
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможности сотрудничества РФ и США по экономическим проектам, в том числе по редкоземельным металлам, есть, но конкретных договоренностей пока нет, заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент (России Владимир - ред.) Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов, в том числе и в упомянутой вами сфере. Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, был ли отклик от бизнеса или Белого дома на предложение Владимира Путина по участию американских компаний в "редкоземе" и производстве алюминия. Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вгтрк, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), ВГТРК, Санкции в отношении России, В мире
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль

Песков: Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможности сотрудничества РФ и США по экономическим проектам, в том числе по редкоземельным металлам, есть, но конкретных договоренностей пока нет, заявил прес-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент (России Владимир - ред.) Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов, в том числе и в упомянутой вами сфере. Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, был ли отклик от бизнеса или Белого дома на предложение Владимира Путина по участию американских компаний в "редкоземе" и производстве алюминия.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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РоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)ВГТРКСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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