Лавров ответил на вопрос о возобновлении диалога по иранской ядерной сделке
Лавров: Россия выступает за возобновление диалога по иранской ядерной сделке
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия выступает за возобновление диалога по иранской ядерной сделке в формате, который предусматривался первоначальной сделкой, одобренной СБ ООН, в которой участвовали Россия, США, КНР, Франция, ФРГ, Британия и сам Иран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы (с американцами - ред.) обсудили ситуацию в Персидском заливе, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Выступаем за восстановление первоначальной программы, от которой американцы отказались во время первого президентства Дональда Трампа. Есть некоторые контакты и с европейцами. Мы выступаем за возобновление формата, который предусматривался первоначальной сделкой, одобренной Советом безопасности ООН (там участвовали Франция, Германия, Великобритания, США, Россия, Китай) и Ираном. Будем смотреть, как всё пойдёт", - сказал он в интервью блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсон и Марио Науфал.
Лавров в то же время выразил обеспокоенность в связи с тем, что существуют некоторые признаки того, что американцы хотели бы, чтобы новая сделка сопровождалась политическими условиями, согласно которым Иран обязуется проходить проверки, подтверждающие, что он не поддерживает группировки в Ираке, Ливане, Сирии и где-либо ещё.
"Не думаю, что такой вариант сработает", - отметил министр.
Он добавил, что все страны Персидского залива имеют влияние за пределами границ своих королевств, эмиратов, например, в Северной Африке они осуществляют довольно много гуманитарных, экономических программ, выступают в качестве посредников.
"Поэтому, полагаю, ситуация, при которой все, кроме Ирана, будут иметь право оказывать влияние на другие страны региона, – сценарий несбыточный", - заключил Лавров.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.