Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 12.03.2025 (обновлено: 14:35 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rospotrebnadzor-2004534476.html
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю - РИА Новости, 12.03.2025
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю
Число обращений граждан в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи растет, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:33:00+03:00
2025-03-12T14:35:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
торговля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число обращений граждан в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи растет, заявил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Мы видим целый ряд тенденций, которые характеризуют прошедший период, отчетный год. У нас выросло, пусть незначительно, но все-таки выросло число обращений граждан. Это порядка 420 тысяч, это только тех письменных обращений, которые поступили в наши территориальные органы", - сказал Прусаков на пресс-конференции. Он пояснил, что отмечается рост числа жалоб в сфере дистанционных продаж, так как недобросовестные продавцы зачастую, чувствуя свою безнаказанность, злоупотребляют доверием потребителей и их правами. Кроме того, растет число обращений в сфере оказания услуг, в частности по услугам связи, отметил Прусаков. По его словам, часто потребителям непонятна сумма, которая списалась с них якобы за пользование услугами, либо услуги были ненадлежащего качества. По предварительным данным, за прошлый год в рамках судебных разбирательств, где принимал участие Роспотребнадзор, потребителям было возвращено более 4 миллиардов рублей, подчеркнул Прусаков. "Это весомый показатель, и… все еще есть основания говорить о том, что, к сожалению, права потребителей, у нас соблюдаются не всеми и не всегда", - резюмировал он. -0-
https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000691356.html
https://ria.ru/20250120/aromaingalyatory-1994549210.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, торговля
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Торговля
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю

Прусаков: число жалоб россиян на нарушения в сфере дистанционной торговли растет

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число обращений граждан в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи растет, заявил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.
"Мы видим целый ряд тенденций, которые характеризуют прошедший период, отчетный год. У нас выросло, пусть незначительно, но все-таки выросло число обращений граждан. Это порядка 420 тысяч, это только тех письменных обращений, которые поступили в наши территориальные органы", - сказал Прусаков на пресс-конференции.
У магазина Светофор - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети "Светофор"
21 февраля, 06:11
Он пояснил, что отмечается рост числа жалоб в сфере дистанционных продаж, так как недобросовестные продавцы зачастую, чувствуя свою безнаказанность, злоупотребляют доверием потребителей и их правами.
Кроме того, растет число обращений в сфере оказания услуг, в частности по услугам связи, отметил Прусаков. По его словам, часто потребителям непонятна сумма, которая списалась с них якобы за пользование услугами, либо услуги были ненадлежащего качества.
По предварительным данным, за прошлый год в рамках судебных разбирательств, где принимал участие Роспотребнадзор, потребителям было возвращено более 4 миллиардов рублей, подчеркнул Прусаков.
"Это весомый показатель, и… все еще есть основания говорить о том, что, к сожалению, права потребителей, у нас соблюдаются не всеми и не всегда", - резюмировал он. -0-
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах
20 января, 09:08
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала