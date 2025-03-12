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Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю - РИА Новости, 12.03.2025
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю
Число обращений граждан в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи растет, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:33:00+03:00
2025-03-12T14:33:00+03:00
2025-03-12T14:35:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число обращений граждан в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи растет, заявил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Мы видим целый ряд тенденций, которые характеризуют прошедший период, отчетный год. У нас выросло, пусть незначительно, но все-таки выросло число обращений граждан. Это порядка 420 тысяч, это только тех письменных обращений, которые поступили в наши территориальные органы", - сказал Прусаков на пресс-конференции. Он пояснил, что отмечается рост числа жалоб в сфере дистанционных продаж, так как недобросовестные продавцы зачастую, чувствуя свою безнаказанность, злоупотребляют доверием потребителей и их правами. Кроме того, растет число обращений в сфере оказания услуг, в частности по услугам связи, отметил Прусаков. По его словам, часто потребителям непонятна сумма, которая списалась с них якобы за пользование услугами, либо услуги были ненадлежащего качества. По предварительным данным, за прошлый год в рамках судебных разбирательств, где принимал участие Роспотребнадзор, потребителям было возвращено более 4 миллиардов рублей, подчеркнул Прусаков. "Это весомый показатель, и… все еще есть основания говорить о том, что, к сожалению, права потребителей, у нас соблюдаются не всеми и не всегда", - резюмировал он. -0-
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, торговля
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Торговля
Роспотребнадзор сообщил о росте числа жалоб россиян на онлайн-торговлю
Прусаков: число жалоб россиян на нарушения в сфере дистанционной торговли растет
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число обращений граждан в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение прав потребителей в сфере дистанционной торговли и услуг связи растет, заявил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.
"Мы видим целый ряд тенденций, которые характеризуют прошедший период, отчетный год. У нас выросло, пусть незначительно, но все-таки выросло число обращений граждан. Это порядка 420 тысяч, это только тех письменных обращений, которые поступили в наши территориальные органы", - сказал Прусаков на пресс-конференции.
Он пояснил, что отмечается рост числа жалоб в сфере дистанционных продаж, так как недобросовестные продавцы зачастую, чувствуя свою безнаказанность, злоупотребляют доверием потребителей и их правами.
Кроме того, растет число обращений в сфере оказания услуг, в частности по услугам связи, отметил Прусаков. По его словам, часто потребителям непонятна сумма, которая списалась с них якобы за пользование услугами, либо услуги были ненадлежащего качества.
По предварительным данным, за прошлый год в рамках судебных разбирательств, где принимал участие Роспотребнадзор, потребителям было возвращено более 4 миллиардов рублей, подчеркнул Прусаков.
"Это весомый показатель, и… все еще есть основания говорить о том, что, к сожалению, права потребителей, у нас соблюдаются не всеми и не всегда", - резюмировал он. -0-