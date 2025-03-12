https://ria.ru/20250312/rospatent-2004509936.html

Приморские производители подали свыше 1,4 тысячи заявок в Роспатент

Приморские производители подали свыше 1,4 тысячи заявок в Роспатент - РИА Новости, 12.03.2025

Приморские производители подали свыше 1,4 тысячи заявок в Роспатент

Более 1,4 тысячи заявок в Роспатент подали компании из Приморского края за 2024 год, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:17:00+03:00

2025-03-12T13:17:00+03:00

2025-03-12T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 1,4 тысячи заявок в Роспатент подали компании из Приморского края за 2024 год, сообщает пресс-служба краевого правительства. В материале отмечается, что всего в Приморском крае более 8 тысяч компаний производят товары народного потребления. Продукцией ежедневно интересуется около 30 тысяч пользователей российского сегмента Интернета. "Приморье обладает особенным потенциалом: наши бренды яркие и творческие, находят отклик среди совершенно разной аудитории. Уверен, что работа по поддержке предпринимателей, создающих такие проекты – важный вклад в развитие креативного капитала нашего края", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Приморского края Николая Стецко. Правительство Приморья также инициировало проект "Продвижение и развитие брендов Приморского края". Он предусматривает поддержку 180 предприятий. Также совместно с Торгово-промышленной палатой лучшим товаропроизводителям будут вручать знак качества "Сделано в Приморье". В 2025 году его получат более 60 компаний. Продукция Приморья будет представлена на федеральных и международных мероприятиях. Для мониторинга компаний – участников проекта создан специальный реестр брендов Приморского края. Туда входят более 200 компаний и продуктов приморских предпринимателей.

https://ria.ru/20250311/msp-2004392507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край