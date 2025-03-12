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Рогов призвал Украину вывести войска с оккупированных территорий России - РИА Новости, 12.03.2025
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11:04 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/rogov-2004476957.html
Рогов призвал Украину вывести войска с оккупированных территорий России
Рогов призвал Украину вывести войска с оккупированных территорий России - РИА Новости, 12.03.2025
Рогов призвал Украину вывести войска с оккупированных территорий России
Киев должен вывести войска с оккупированных территорий России, если заявления о готовности к перемирию - "не очередной стендап" и они могут быть подкреплены... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:04:00+03:00
2025-03-12T11:04:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Киев должен вывести войска с оккупированных территорий России, если заявления о готовности к перемирию - "не очередной стендап" и они могут быть подкреплены реальными делами, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Если режим Зеленского заговорил о перемирии, и это не очередной стендап с их стороны, то им следовало бы подкрепить свои заявления реальными делами и начать с выводы своих войск с оккупированных ВСУ частей ДНР, ЛНР, Курской, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, если киевский режим думает, что им позволено требовать что-либо от России, а взамен они будут и дальше творить беспредел на оккупированных территориях и у границ России, то сильно ошибается. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/zaharova-2004457040.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир рогов, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин
Рогов призвал Украину вывести войска с оккупированных территорий России

Рогов: если Киев говорит о перемирии, то должен вывести войска с территорий РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Киев должен вывести войска с оккупированных территорий России, если заявления о готовности к перемирию - "не очередной стендап" и они могут быть подкреплены реальными делами, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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Вчера, 09:11
"Если режим Зеленского заговорил о перемирии, и это не очередной стендап с их стороны, то им следовало бы подкрепить свои заявления реальными делами и начать с выводы своих войск с оккупированных ВСУ частей ДНР, ЛНР, Курской, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, если киевский режим думает, что им позволено требовать что-либо от России, а взамен они будут и дальше творить беспредел на оккупированных территориях и у границ России, то сильно ошибается.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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11 марта, 18:03
 
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