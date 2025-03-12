https://ria.ru/20250312/rogov-2004435462.html

Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии

Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии - РИА Новости, 12.03.2025

Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T01:40:00+03:00

2025-03-12T01:40:00+03:00

2025-03-12T01:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лукавством заявление киевского режима о готовности к перемирию и желанию положить конец военному противостоянию. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта - лукавство. Ситуация на фронте для режима Зеленского и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, в США пока не сделали заявлений относительно гарантий, что ВСУ не используют перемирие для перевооружения, перегруппировки и пополнения своих подразделений, чтобы затем с новой силой атаковать российские регионы. "России нужен прочный и долгосрочный мир, а вот заинтересован ли в этом режим Зеленского, привыкший делать деньги на крови, остается большим вопросом", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20250311/rogov-2004254910.html

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киев, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины