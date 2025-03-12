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Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/rogov-2004435462.html
Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии
Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии - РИА Новости, 12.03.2025
Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:40:00+03:00
2025-03-12T01:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сша
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лукавством заявление киевского режима о готовности к перемирию и желанию положить конец военному противостоянию. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта - лукавство. Ситуация на фронте для режима Зеленского и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, в США пока не сделали заявлений относительно гарантий, что ВСУ не используют перемирие для перевооружения, перегруппировки и пополнения своих подразделений, чтобы затем с новой силой атаковать российские регионы. "России нужен прочный и долгосрочный мир, а вот заинтересован ли в этом режим Зеленского, привыкший делать деньги на крови, остается большим вопросом", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20250311/rogov-2004254910.html
https://ria.ru/20250310/mask-2004033269.html
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киев, сша, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал лукавством заявление Киева о перемирии

Рогов: резкое желание киевского режима к перемирию является лукавством

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лукавством заявление киевского режима о готовности к перемирию и желанию положить конец военному противостоянию.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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"Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта - лукавство. Ситуация на фронте для режима Зеленского и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, по его словам, в США пока не сделали заявлений относительно гарантий, что ВСУ не используют перемирие для перевооружения, перегруппировки и пополнения своих подразделений, чтобы затем с новой силой атаковать российские регионы.
"России нужен прочный и долгосрочный мир, а вот заинтересован ли в этом режим Зеленского, привыкший делать деньги на крови, остается большим вопросом", - добавил Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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