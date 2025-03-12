https://ria.ru/20250312/rankhigs-2004536456.html
РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала
РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала - РИА Новости, 12.03.2025
РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала
Сотрудники РАНХиГС оказывают всестороннее содействие следствию в связи с задержанием директора филиала в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:44:00+03:00
2025-03-12T14:44:00+03:00
2025-03-12T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники РАНХиГС оказывают всестороннее содействие следствию в связи с задержанием директора филиала в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Администрация и сотрудники филиалов оказывают всестороннее содействие и помощь правоохранительным органам. Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем", - говорится в сообщении.Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.
https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала
РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала вуза
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники РАНХиГС оказывают всестороннее содействие следствию в связи с задержанием директора филиала в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Администрация и сотрудники филиалов оказывают всестороннее содействие и помощь правоохранительным органам. Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем", - говорится в сообщении.
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде
, фигуранты задержаны, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ
.
По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".
Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.