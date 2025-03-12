https://ria.ru/20250312/rankhigs-2004536456.html

РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала

РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала - РИА Новости, 12.03.2025

РАНХиГС оказывает содействие следствию после задержания директора филиала

Сотрудники РАНХиГС оказывают всестороннее содействие следствию в связи с задержанием директора филиала в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:44:00+03:00

2025-03-12T14:44:00+03:00

2025-03-12T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники РАНХиГС оказывают всестороннее содействие следствию в связи с задержанием директора филиала в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Администрация и сотрудники филиалов оказывают всестороннее содействие и помощь правоохранительным органам. Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем", - говорится в сообщении.Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.

https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html

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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия