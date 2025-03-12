https://ria.ru/20250312/ranhigs-2004539162.html
РАНХиГС после задержания директора филиала работает штатно
РАНХиГС после задержания директора филиала работает штатно - РИА Новости, 12.03.2025
РАНХиГС после задержания директора филиала работает штатно
РАНХиГС после задержания директора филиала в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме, на обучении происходящее не скажется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:50:00+03:00
2025-03-12T14:50:00+03:00
2025-03-12T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РАНХиГС после задержания директора филиала в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме, на обучении происходящее не скажется, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем. Все подразделения и службы филиалов работают в штатном режиме, на процессе обучения происходящее не скажется", - говорится в сообщении. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны. По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения". Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. Добавляется, что по месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.
https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
РАНХиГС после задержания директора филиала работает штатно
РАНХиГС после задержания директора филиала в Нижнем Новгороде работает штатно
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РАНХиГС после задержания директора филиала в Нижнем Новгороде работает в штатном режиме, на обучении происходящее не скажется, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Проводится внутреннее разбирательство, призванное не допустить нарушений в будущем. Все подразделения и службы филиалов работают в штатном режиме, на процессе обучения происходящее не скажется", - говорится в сообщении.
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде
, фигуранты задержаны.
По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".
Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. Добавляется, что по месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.