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В Раду внесли проект о полном запрете русского языка в школах - РИА Новости, 12.03.2025
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19:18 12.03.2025 (обновлено: 19:20 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rada-2004605180.html
В Раду внесли проект о полном запрете русского языка в школах
В Раду внесли проект о полном запрете русского языка в школах - РИА Новости, 12.03.2025
В Раду внесли проект о полном запрете русского языка в школах
Группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:18:00+03:00
2025-03-12T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время, сообщил в среду депутат Максим Бужанский. В конце сентября прошлого года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго сообщил, что организация изучает внесенный в Раду законопроект о запрете русского языка в школах Украины. "В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. В этот раз Пипа обманом, как мне сказали, втянула в эту историю первого вице-спикера (Александра) Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
https://ria.ru/20250312/obman-2004437702.html
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в мире, украина, россия, максим бужанский, верховная рада украины, оон, русский язык в мире
В мире, Украина, Россия, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, ООН, Русский язык в мире
В Раду внесли проект о полном запрете русского языка в школах

Бужанский: в Раду внесли законопроект о полном запрете русского языка в школах

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкЗал Верховной Рады Украины
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Зал Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группа украинских парламентариев внесла на рассмотрение Верховной рады Украины очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время, сообщил в среду депутат Максим Бужанский.
В конце сентября прошлого года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах. Как поясняло издание "Страна.ua, законопроект об обязательном использовании на территории школ на Украине украинского языка запрещает использование только русского языка и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго сообщил, что организация изучает внесенный в Раду законопроект о запрете русского языка в школах Украины.
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"В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. В этот раз Пипа обманом, как мне сказали, втянула в эту историю первого вице-спикера (Александра) Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
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