https://ria.ru/20250312/rabota-2004448630.html

Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета

Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета - РИА Новости, 12.03.2025

Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета

Более трети россиян (35%) соблюдают ограничения по форме одежды на работе, 34% - на нецензурную лексику, а 33% не едят на рабочем месте из-за запрета,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:31:00+03:00

2025-03-12T07:31:00+03:00

2025-03-12T10:16:00+03:00

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более трети россиян (35%) соблюдают ограничения по форме одежды на работе, 34% - на нецензурную лексику, а 33% не едят на рабочем месте из-за запрета, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Треть респондентов (33%) не могут есть на рабочем месте, об этом рассказали сотрудники из IT и телекома, ритейла и торговли (по 50%)", - говорится в исследовании. Согласно исследованию, запрет на нецензурную лексику соблюдают 34% респондентов, особенно в сфере образования и науки (67%). Кроме того, 35% участников опроса сообщили о дресс-коде: это правило чаще всего действует в транспорте и логистике (50%), а также производстве и агропроме (49%) "Курение под запретом для 27% опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37%). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24%). Ограничения на общение в социальных сетях коснулись 21% респондентов, а 14% сотрудников пожаловались на запрет хранения личных вещей на рабочем столе", - уточняется в исследовании. При этом чуть больше трети респондентов (36%) относятся к корпоративным запретам нейтрально, 19% - положительно, а 12% - скорее положительно. Скорее отрицательно к ограничениям относятся 14%, полностью негативно - 18%. В исследовании, которое проводилось с 3 по 6 марта, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.

https://ria.ru/20250227/rabota-2001842973.html

https://ria.ru/20250113/rabota-1993407145.html

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общество, россия