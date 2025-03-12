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Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета - РИА Новости, 12.03.2025
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07:31 12.03.2025 (обновлено: 10:16 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rabota-2004448630.html
Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета
Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета - РИА Новости, 12.03.2025
Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета
Более трети россиян (35%) соблюдают ограничения по форме одежды на работе, 34% - на нецензурную лексику, а 33% не едят на рабочем месте из-за запрета,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:31:00+03:00
2025-03-12T10:16:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более трети россиян (35%) соблюдают ограничения по форме одежды на работе, 34% - на нецензурную лексику, а 33% не едят на рабочем месте из-за запрета, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Треть респондентов (33%) не могут есть на рабочем месте, об этом рассказали сотрудники из IT и телекома, ритейла и торговли (по 50%)", - говорится в исследовании. Согласно исследованию, запрет на нецензурную лексику соблюдают 34% респондентов, особенно в сфере образования и науки (67%). Кроме того, 35% участников опроса сообщили о дресс-коде: это правило чаще всего действует в транспорте и логистике (50%), а также производстве и агропроме (49%) "Курение под запретом для 27% опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37%). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24%). Ограничения на общение в социальных сетях коснулись 21% респондентов, а 14% сотрудников пожаловались на запрет хранения личных вещей на рабочем столе", - уточняется в исследовании. При этом чуть больше трети респондентов (36%) относятся к корпоративным запретам нейтрально, 19% - положительно, а 12% - скорее положительно. Скорее отрицательно к ограничениям относятся 14%, полностью негативно - 18%. В исследовании, которое проводилось с 3 по 6 марта, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20250227/rabota-2001842973.html
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общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, какая доля россиян не едят на работе из-за запрета

Более трети россиян не едят на рабочем месте из-за запрета

© Getty Images / inewsistockДевушка есть за рабочим местом в офисе
Девушка есть за рабочим местом в офисе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / inewsistock
Девушка есть за рабочим местом в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более трети россиян (35%) соблюдают ограничения по форме одежды на работе, 34% - на нецензурную лексику, а 33% не едят на рабочем месте из-за запрета, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Треть респондентов (33%) не могут есть на рабочем месте, об этом рассказали сотрудники из IT и телекома, ритейла и торговли (по 50%)", - говорится в исследовании.
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Согласно исследованию, запрет на нецензурную лексику соблюдают 34% респондентов, особенно в сфере образования и науки (67%). Кроме того, 35% участников опроса сообщили о дресс-коде: это правило чаще всего действует в транспорте и логистике (50%), а также производстве и агропроме (49%)
"Курение под запретом для 27% опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37%). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24%). Ограничения на общение в социальных сетях коснулись 21% респондентов, а 14% сотрудников пожаловались на запрет хранения личных вещей на рабочем столе", - уточняется в исследовании.
При этом чуть больше трети респондентов (36%) относятся к корпоративным запретам нейтрально, 19% - положительно, а 12% - скорее положительно. Скорее отрицательно к ограничениям относятся 14%, полностью негативно - 18%.
В исследовании, которое проводилось с 3 по 6 марта, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.
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