https://ria.ru/20250312/putin-2004636653.html

Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области

Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о продвижении... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:59:00+03:00

2025-03-12T22:59:00+03:00

2025-03-12T22:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о продвижении российских военных на курском направлении. Президент в среду прибыл на один из пунктов управления курской группировкой, где провел совещание. Начальник Генштаба доложил президенту, что Вооруженные силы РФ в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери вооруженных сил Украины в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Сейчас операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины