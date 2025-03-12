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Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/putin-2004636653.html
Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области
Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о продвижении... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:59:00+03:00
2025-03-12T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о продвижении российских военных на курском направлении. Президент в среду прибыл на один из пунктов управления курской группировкой, где провел совещание. Начальник Генштаба доложил президенту, что Вооруженные силы РФ в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери вооруженных сил Украины в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Сейчас операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области

Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении ВС России в Курской области

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о продвижении российских военных на курском направлении.
Президент в среду прибыл на один из пунктов управления курской группировкой, где провел совещание.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Начальник Генштаба доложил президенту, что Вооруженные силы РФ в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником.
Потери вооруженных сил Украины в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Сейчас операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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