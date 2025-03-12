Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении войск в Курской области
Путин заслушал доклад Герасимова о продвижении ВС России в Курской области
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о продвижении российских военных на курском направлении.
Президент в среду прибыл на один из пунктов управления курской группировкой, где провел совещание.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Начальник Генштаба доложил президенту, что Вооруженные силы РФ в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником.
Потери вооруженных сил Украины в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Сейчас операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Начальник Генштаба также подчеркнул, что планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились.