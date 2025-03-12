https://ria.ru/20250312/putin-2004634278.html
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области
Президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой ВС РФ перечислил подразделения, которые особо отличились в освобождении... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:36:00+03:00
2025-03-12T22:36:00+03:00
2025-03-12T22:36:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой ВС РФ перечислил подразделения, которые особо отличились в освобождении курского приграничья от украинских боевиков. В ходе посещения пункта управления группировкой Путин назвал подразделения, которые проявили себя наилучшим образом и которые у него на слуху. "Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно", - сказал Путин. Также он назвал 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии. Глава государства отметил бойцов спецназа "Ахмат" и добровольческое формирование "Ветераны", которые, по его словам, отличаются особой дерзостью и эффективностью, как и все те, кто действовал вместе с ними. "Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004633170.html
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россия, владимир путин, каспийская флотилия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Каспийская флотилия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области
Путин назвал подразделения ВС, особо отличившиеся в освобождении Курской области