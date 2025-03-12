https://ria.ru/20250312/putin-2004634278.html

Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области

Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области

Президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой ВС РФ перечислил подразделения, которые особо отличились в освобождении... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:36:00+03:00

2025-03-12T22:36:00+03:00

2025-03-12T22:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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курская область

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой ВС РФ перечислил подразделения, которые особо отличились в освобождении курского приграничья от украинских боевиков. В ходе посещения пункта управления группировкой Путин назвал подразделения, которые проявили себя наилучшим образом и которые у него на слуху. "Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно", - сказал Путин. Также он назвал 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии. Глава государства отметил бойцов спецназа "Ахмат" и добровольческое формирование "Ветераны", которые, по его словам, отличаются особой дерзостью и эффективностью, как и все те, кто действовал вместе с ними. "Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004633170.html

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россия, владимир путин, каспийская флотилия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины