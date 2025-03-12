Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/putin-2004634278.html
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области
Президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой ВС РФ перечислил подразделения, которые особо отличились в освобождении... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:36:00+03:00
2025-03-12T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
каспийская флотилия
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004633946_0:0:1390:781_1920x0_80_0_0_01d05f8dcd35cd356527c30597a1b242.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой ВС РФ перечислил подразделения, которые особо отличились в освобождении курского приграничья от украинских боевиков. В ходе посещения пункта управления группировкой Путин назвал подразделения, которые проявили себя наилучшим образом и которые у него на слуху. "Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно", - сказал Путин. Также он назвал 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии. Глава государства отметил бойцов спецназа "Ахмат" и добровольческое формирование "Ветераны", которые, по его словам, отличаются особой дерзостью и эффективностью, как и все те, кто действовал вместе с ними. "Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004633170.html
https://ria.ru/20250312/putin-2004631165.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004633946_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_26a0f7ec0476048ee502eb09ddc79de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, каспийская флотилия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Каспийская флотилия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин назвал подразделения ВС России, особо отличившиеся в Курской области

Путин назвал подразделения ВС, особо отличившиеся в освобождении Курской области

Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой ВС РФ перечислил подразделения, которые особо отличились в освобождении курского приграничья от украинских боевиков.
В ходе посещения пункта управления группировкой Путин назвал подразделения, которые проявили себя наилучшим образом и которые у него на слуху.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Курской области освободили более 86 процентов от занятой ВСУ территории
Вчера, 22:29
"Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада, в последнюю неделю, наверное, она действовала особенно активно", - сказал Путин.
Также он назвал 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии. Глава государства отметил бойцов спецназа "Ахмат" и добровольческое формирование "Ветераны", которые, по его словам, отличаются особой дерзостью и эффективностью, как и все те, кто действовал вместе с ними.
"Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - подчеркнул Путин.
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами
Вчера, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинКаспийская флотилияКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала