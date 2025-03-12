https://ria.ru/20250312/putin-2004632104.html

Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже

Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже - РИА Новости, 12.03.2025

Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже

Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:23:00+03:00

2025-03-12T22:23:00+03:00

2025-03-12T22:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем. Глава государства посетил пункт управления в среду. Президента встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Затем он озвучил доклад президенту о ситуации в курском приграничье. Президент РФ впервые посетил Курскую область после начала операции по освобождению курского приграничья от украинских боевиков. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф