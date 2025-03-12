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Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/putin-2004632104.html
Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже
Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже - РИА Новости, 12.03.2025
Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже
Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:23:00+03:00
2025-03-12T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем. Глава государства посетил пункт управления в среду. Президента встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Затем он озвучил доклад президенту о ситуации в курском приграничье. Президент РФ впервые посетил Курскую область после начала операции по освобождению курского приграничья от украинских боевиков. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
курская область
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курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже

Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС России в военной форме

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем.
Глава государства посетил пункт управления в среду. Президента встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Затем он озвучил доклад президенту о ситуации в курском приграничье.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Президент РФ впервые посетил Курскую область после начала операции по освобождению курского приграничья от украинских боевиков.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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