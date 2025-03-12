Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже
Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС России в военной форме
Читать ria.ru в
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем.
Глава государства посетил пункт управления в среду. Президента встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Затем он озвучил доклад президенту о ситуации в курском приграничье.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Президент РФ впервые посетил Курскую область после начала операции по освобождению курского приграничья от украинских боевиков.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.