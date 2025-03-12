https://ria.ru/20250312/putin-2004631336.html

Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными

Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными - РИА Новости, 13.03.2025

Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными

Иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-12T22:20:00+03:00

2025-03-12T22:20:00+03:00

2025-03-13T00:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар – РИА Новости. Иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления группировкой в Курской области.Глава государства сослался в этой связи на положения Женевской конвенции 1949 года.Путин призвал относиться ко всем попавшим в плен гуманно, но напомнил, что тех, кто совершал преступления против мирных жителей Курской области, следует считать террористами.

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