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Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 12.03.2025 (обновлено: 00:33 13.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004631336.html
Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными
Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными - РИА Новости, 13.03.2025
Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными
Иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-12T22:20:00+03:00
2025-03-13T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар – РИА Новости. Иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления группировкой в Курской области.Глава государства сослался в этой связи на положения Женевской конвенции 1949 года.Путин призвал относиться ко всем попавшим в плен гуманно, но напомнил, что тех, кто совершал преступления против мирных жителей Курской области, следует считать террористами.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Путин напомнил о конвенции об обращении с военнопленными

Путин: иностранные наемники не попадают под конвенцию об обращении с пленными

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар – РИА Новости. Иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления группировкой в Курской области.
Глава государства сослался в этой связи на положения Женевской конвенции 1949 года.
Путин призвал относиться ко всем попавшим в плен гуманно, но напомнил, что тех, кто совершал преступления против мирных жителей Курской области, следует считать террористами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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