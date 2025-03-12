Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 12.03.2025 (обновлено: 22:34 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004631165.html
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами - РИА Новости, 12.03.2025
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами
К тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:17:00+03:00
2025-03-12T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004628139_0:0:1435:807_1920x0_80_0_0_4c466d2deeae288954ea923707ffe3b1.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. К тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к террористам, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что те люди, которые находятся на территории региона, совершают преступления против гражданского населения и противодействуют Вооруженным силам РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с российскими законами являются террористами."Сейчас только что (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии) Валерий Васильевич (Герасимов) упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004628139_92:0:1312:915_1920x0_80_0_0_9a8dbb1e73c06160a13115f1965bc658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами

Путин: к взятым в плен в Курской области надо относиться как к террористам

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. К тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к террористам, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что те люди, которые находятся на территории региона, совершают преступления против гражданского населения и противодействуют Вооруженным силам РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с российскими законами являются террористами.
«
"Сейчас только что (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии) Валерий Васильевич (Герасимов) упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления курской группировкой.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала