https://ria.ru/20250312/putin-2004631165.html

Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами

Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами - РИА Новости, 12.03.2025

Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами

К тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:17:00+03:00

2025-03-12T22:17:00+03:00

2025-03-12T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. К тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к террористам, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что те люди, которые находятся на территории региона, совершают преступления против гражданского населения и противодействуют Вооруженным силам РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с российскими законами являются террористами."Сейчас только что (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии) Валерий Васильевич (Герасимов) упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

россия, курская область, владимир путин