https://ria.ru/20250312/putin-2004631165.html
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами - РИА Новости, 12.03.2025
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами
К тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:17:00+03:00
2025-03-12T22:17:00+03:00
2025-03-12T22:34:00+03:00
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курская область
владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. К тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к террористам, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что те люди, которые находятся на территории региона, совершают преступления против гражданского населения и противодействуют Вооруженным силам РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с российскими законами являются террористами."Сейчас только что (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии) Валерий Васильевич (Герасимов) упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами
Путин: к взятым в плен в Курской области надо относиться как к террористам