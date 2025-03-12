https://ria.ru/20250312/putin-2004630688.html

Путин рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области

Путин рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Путин рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на исполнение всех боевых задач, стоящих перед российскими военными подразделениями на курском... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:12:00+03:00

2025-03-12T22:12:00+03:00

2025-03-12T22:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004626858_0:100:1148:746_1920x0_80_0_0_72bf07b76780491b93aa8fa4c4e97aca.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на исполнение всех боевых задач, стоящих перед российскими военными подразделениями на курском направлении. "Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены", - сказал глава государства в ходе посещения пункта управления курской группировки.

https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины