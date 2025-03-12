https://ria.ru/20250312/putin-2004630688.html
Путин рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области
Путин рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Путин рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на исполнение всех боевых задач, стоящих перед российскими военными подразделениями на курском... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:12:00+03:00
2025-03-12T22:12:00+03:00
2025-03-12T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на исполнение всех боевых задач, стоящих перед российскими военными подразделениями на курском направлении. "Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены", - сказал глава государства в ходе посещения пункта управления курской группировки.
https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html
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россия, владимир путин, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области
Путин заявил, что рассчитывает на исполнение всех боевых задач в Курской области