https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html

Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин

Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2025

Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин

Территория Курской области должна быть полностью освобождена от противника в ближайшее время, заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:07:00+03:00

2025-03-12T22:07:00+03:00

2025-03-12T22:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Территория Курской области должна быть полностью освобождена от противника в ближайшее время, заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

курская область, россия, владимир путин