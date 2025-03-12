https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html
Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин
Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин - РИА Новости, 12.03.2025
Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин
Территория Курской области должна быть полностью освобождена от противника в ближайшее время, заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:07:00+03:00
2025-03-12T22:07:00+03:00
2025-03-12T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Территория Курской области должна быть полностью освобождена от противника в ближайшее время, заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин
Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин
Путин: Курская область должна быть освобождена от противника в ближайшее время