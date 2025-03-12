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Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 12.03.2025 (обновлено: 22:26 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004629475.html
Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами
Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами - РИА Новости, 12.03.2025
Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами
Те, кто противодействуют вооруженным силам РФ в Курской области, являются террористами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:04:00+03:00
2025-03-12T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Те, кто противодействуют вооруженным силам РФ в Курской области, являются террористами, заявил президент России Владимир Путин.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой."Я вот на что хотел бы обратить внимание: все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительными органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям "терроризм" возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004628318.html
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами

Путин назвал тех, кто противодействует ВС России в Курской области, террористами

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Те, кто противодействуют вооруженным силам РФ в Курской области, являются террористами, заявил президент России Владимир Путин.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
"Я вот на что хотел бы обратить внимание: все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительными органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям "терроризм" возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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