https://ria.ru/20250312/putin-2004629475.html

Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами

Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами - РИА Новости, 12.03.2025

Путин назвал тех, кто препятствует бойцам в Курской области, террористами

Те, кто противодействуют вооруженным силам РФ в Курской области, являются террористами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:04:00+03:00

2025-03-12T22:04:00+03:00

2025-03-12T22:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Те, кто противодействуют вооруженным силам РФ в Курской области, являются террористами, заявил президент России Владимир Путин.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой."Я вот на что хотел бы обратить внимание: все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительными органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям "терроризм" возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004628318.html

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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины