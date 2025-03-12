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Путин назвал задачу ВС России в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 12.03.2025 (обновлено: 22:24 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004628802.html
Путин назвал задачу ВС России в Курской области
Путин назвал задачу ВС России в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Путин назвал задачу ВС России в Курской области
Стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:01:00+03:00
2025-03-12T22:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления курской группировки."Действительно, наша задача в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего еще здесь боевые действия, полностью освободить территорию Курской области", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250312/putin-2004631165.html
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курская область, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Путин назвал задачу ВС России в Курской области

Путин: задачей ВС России в Курской области является полное освобождение региона

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления курской группировки.
"Действительно, наша задача в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего еще здесь боевые действия, полностью освободить территорию Курской области", - сказал глава государства.
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин назвал преступников, взятых в плен в Курской области, террористами
Вчера, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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