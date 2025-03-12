https://ria.ru/20250312/putin-2004628802.html

Путин назвал задачу ВС России в Курской области

Путин назвал задачу ВС России в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Путин назвал задачу ВС России в Курской области

Стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:01:00+03:00

2025-03-12T22:01:00+03:00

2025-03-12T22:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления курской группировки."Действительно, наша задача в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего еще здесь боевые действия, полностью освободить территорию Курской области", - сказал глава государства.

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курская область, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины