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Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 12.03.2025 (обновлено: 22:22 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004628431.html
Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области
Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Генерального штаба и отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:59:00+03:00
2025-03-12T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
каспийская флотилия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Генерального штаба и отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области."Вы (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов – ред.) уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Практически я слышу их каждый день, в последнее время утром и вечером... Я хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада..., 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк третьей мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", которое отличается... Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - сказал он в ходе посещения пункта управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/plen-2004630504.html
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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, каспийская флотилия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Каспийская флотилия
Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области

Путин поблагодарил руководство Генштаба за проделанную работу в Курской области

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Генерального штаба и отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области.
"Вы (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов – ред.) уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Практически я слышу их каждый день, в последнее время утром и вечером... Я хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада..., 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк третьей мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", которое отличается... Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - сказал он в ходе посещения пункта управления курской группировкой.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКаспийская флотилия
 
 
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