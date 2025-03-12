https://ria.ru/20250312/putin-2004628431.html

Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области

Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Путин поблагодарил Генштаб за работу в Курской области

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Генерального штаба и отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:59:00+03:00

2025-03-12T21:59:00+03:00

2025-03-12T22:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Генерального штаба и отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области."Вы (начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов – ред.) уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Практически я слышу их каждый день, в последнее время утром и вечером... Я хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада..., 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк третьей мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", которое отличается... Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - сказал он в ходе посещения пункта управления курской группировкой.

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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, каспийская флотилия