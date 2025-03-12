https://ria.ru/20250312/putin-2004627658.html
Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы - РИА Новости, 12.03.2025
Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:54:00+03:00
2025-03-12T21:54:00+03:00
2025-03-12T22:14:00+03:00
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владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы."Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы", - сказал он во время посещения пункта управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004629475.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы
Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль российской границы