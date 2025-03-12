https://ria.ru/20250312/putin-2004627658.html

Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы

Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы - РИА Новости, 12.03.2025

Путин предложил создать зону безопасности вдоль государственной границы

Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:54:00+03:00

2025-03-12T21:54:00+03:00

2025-03-12T22:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004626858_0:100:1148:746_1920x0_80_0_0_72bf07b76780491b93aa8fa4c4e97aca.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы."Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы", - сказал он во время посещения пункта управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250312/putin-2004629475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, вооруженные силы рф