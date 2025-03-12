https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба

Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба - РИА Новости, 13.03.2025

Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба

Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-12T21:38:00+03:00

2025-03-12T21:38:00+03:00

2025-03-13T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

суджа

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ключевые заявления президента:"Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены".Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства о ситуации на этом направлении. Основные тезисы:Российские войска остановили продвижение противника в Курской области и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Сегодня российский флаг подняли на центральной площади Суджи. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.

https://ria.ru/20250312/sudzha-2004615368.html

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курская область

суджа

киев

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Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой Кадры прибытия Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой. Президент России надел военную форму. 2025-03-12T21:38 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, дмитрий песков, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, суджа, киев