Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ключевые заявления президента:
- в ближайшее время задача — окончательно разгромить противника, который окопался в Курской области, и полностью освободить регион;
- Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы;
- президент поблагодарил руководство Генштаба и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу;
- те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами;
- к противникам, взятым в плен в Курской области, надо относиться как к террористам;
- Путин напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Конвенции об обращении с военнопленными;
- ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно.
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"Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства о ситуации на этом направлении. Основные тезисы:
- ВС России освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье;
- потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек;
- за последние пять дней освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров в регионе;
- на отдельных направлениях войска из курского приграничья перешли госграницу и вышли в Сумскую область;
- Киев хотел создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой;
- планы Киева в Курской области провалились;
- ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни;
- операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ;
- группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение;
- украинские военные, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются, взято в плен 430 боевиков;
- ВС России продолжают освобождение региона с задачей выхода на госграницу в кратчайшие сроки.
Российские войска остановили продвижение противника в Курской области и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Сегодня российский флаг подняли на центральной площади Суджи. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей
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