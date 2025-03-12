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Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 12.03.2025 (обновлено: 05:34 13.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба - РИА Новости, 13.03.2025
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-12T21:38:00+03:00
2025-03-13T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
суджа
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ключевые заявления президента:&quot;Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены&quot;.Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства о ситуации на этом направлении. Основные тезисы:Российские войска остановили продвижение противника в Курской области и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. Сегодня российский флаг подняли на центральной площади Суджи. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
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Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой
Кадры прибытия Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой. Президент России надел военную форму.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, суджа, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Суджа, Киев
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба

Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ключевые заявления президента:
  • в ближайшее время задача — окончательно разгромить противника, который окопался в Курской области, и полностью освободить регион;
  • Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы;
  • президент поблагодарил руководство Генштаба и особо отличившиеся подразделения за проделанную работу;
  • те, кто противодействуют России в Курской области, являются террористами;
  • к противникам, взятым в плен в Курской области, надо относиться как к террористам;
  • Путин напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Конвенции об обращении с военнопленными;
  • ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно.
«

"Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Владимир Путин
Президент России
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства о ситуации на этом направлении. Основные тезисы:
  • ВС России освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье;
  • потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек;
  • за последние пять дней освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров в регионе;
  • на отдельных направлениях войска из курского приграничья перешли госграницу и вышли в Сумскую область;
  • Киев хотел создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой;
  • планы Киева в Курской области провалились;
  • ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни;
  • операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ;
  • группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение;
  • украинские военные, видя бесперспективность ситуации, активно сдаются, взято в плен 430 боевиков;
  • ВС России продолжают освобождение региона с задачей выхода на госграницу в кратчайшие сроки.
Российские войска остановили продвижение противника в Курской области и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Сегодня российский флаг подняли на центральной площади Суджи. Город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Эвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей
Вчера, 20:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСуджаКиев
 
 
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