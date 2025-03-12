https://ria.ru/20250312/putin-2004504456.html
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию - РИА Новости, 12.03.2025
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию
Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится в четверг,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:47:00+03:00
2025-03-12T12:47:00+03:00
2025-03-12T12:48:00+03:00
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923897066_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_a0726a1b67460ce3b77daa4c8548d67c.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент (РФ - ред.) готовится к официальному визиту президента Белоруссии (Александра - ред.) Лукашенко, который завтра состоится. Завтра будет беседа с Лукашенко, будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250310/lukashenko-2004166770.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923897066_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_aa8e26745530fd6c3ff8201dcc51f4b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию
Песков: Путин готовится к официальному визиту Лукашенко в Россию в четверг