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Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию - РИА Новости, 12.03.2025
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12:47 12.03.2025 (обновлено: 12:48 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004504456.html
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию - РИА Новости, 12.03.2025
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию
Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится в четверг,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:47:00+03:00
2025-03-12T12:48:00+03:00
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент (РФ - ред.) готовится к официальному визиту президента Белоруссии (Александра - ред.) Лукашенко, который завтра состоится. Завтра будет беседа с Лукашенко, будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция", - сказал Песков.
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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию

Песков: Путин готовится к официальному визиту Лукашенко в Россию в четверг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент (РФ - ред.) готовится к официальному визиту президента Белоруссии (Александра - ред.) Лукашенко, который завтра состоится. Завтра будет беседа с Лукашенко, будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция", - сказал Песков.
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ПолитикаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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