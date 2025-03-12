https://ria.ru/20250312/putin-2004504456.html

Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию

Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию - РИА Новости, 12.03.2025

Путин готовится к визиту Лукашенко в Россию

Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится в четверг,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:47:00+03:00

2025-03-12T12:47:00+03:00

2025-03-12T12:48:00+03:00

политика

россия

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин занимается подготовкой к официальному визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ, который состоится в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент (РФ - ред.) готовится к официальному визиту президента Белоруссии (Александра - ред.) Лукашенко, который завтра состоится. Завтра будет беседа с Лукашенко, будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака, будет подписан ряд документов и состоится совместная пресс-конференция", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250310/lukashenko-2004166770.html

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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин