https://ria.ru/20250312/purim-2004517643.html

Благотворительный вечер, посвященный Пуриму, прошел в Москве

Благотворительный вечер, посвященный Пуриму, прошел в Москве - РИА Новости, 12.03.2025

Благотворительный вечер, посвященный Пуриму, прошел в Москве

Благотворительный вечер Российского еврейского конгресса (РЕК) в преддверии праздника Пурим, на котором соберут пожертвования на строительство синагоги в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:45:00+03:00

2025-03-12T13:45:00+03:00

2025-03-12T13:45:00+03:00

религия

набережные челны

москва

республика татарстан (татарстан)

клара новикова

леонид каневский

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Благотворительный вечер Российского еврейского конгресса (РЕК) в преддверии праздника Пурим, на котором соберут пожертвования на строительство синагоги в Набережных Челнах, прошел в Москве во вторник."В этот раз самый веселый еврейский праздник будет, по традиции, благотворительным и впервые - межнациональным. На нем пройдет сбор благотворительных пожертвований для завершения строительства синагоги в Набережных Челнах (Республика Татарстан). Строительство синагоги в Набережных Челнах, которое поддерживается местными жителями и городским властями, станет этапным событием в развитии еврейской жизни города и республики", - отмечали в РЕК накануне мероприятия. В пресс-службе РЕК уточнили, что открытие синагоги планируется уже в этом году, в преддверии 400-летия Набережных Челнов, юбилей будет отмечаться в 2026 году. "Сегодня у нас вечер посвящен предстоящему празднику Пурим... В этот день каждый год все евреи должны радоваться. Что бы ни происходило. Это не пожелание, это просто предписание. Праздник, в том числе, мы посвящаем благотворительности и собираем деньги на один из проектов под эгидой РЕК. Сегодня у нас сбор денег на новую строящуюся синагогу в Набережных Челнах", - сказал и.о президента РЕК Михаил Бройтман.Он отметил, что необходимы средства на свитки для синагоги, которые пишутся долго вручную, стоимость одного свитка 5-7 миллионов рублей."Открытие первой синагоги планируется летом этого года. Синагога почти готова, я с нетерпением жду, чтобы она быстрее открыла свои двери для прихожан", - сказал журналистам раввин еврейской общины Набережных Челнов Хаим Довид Паер.На вечере присутствовали мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, раввин Татарстана Ицхак Горелик, артистка Клара Новикова, актер Леонид Каневский, поэт Владимир Вишневский, худрук театра "Шалом" Олег Липовецкий.Пурим в 2025 году отмечается с вечера 13 марта до вечера 14 марта, как и многие даты еврейского календаря, праздник приурочен к историческому событию. В IV веке до нашей эры евреи, жившие в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман - второй человек в империи - подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса I) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая сумела вовремя переубедить супруга.

https://ria.ru/20230306/purim-1855625394.html

https://ria.ru/20220317/purim-1778742396.html

набережные челны

москва

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набережные челны, москва, республика татарстан (татарстан), клара новикова, леонид каневский, российский еврейский конгресс