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Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест, пишет Bild - РИА Новости, 12.03.2025
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16:23 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/puma-2004563840.html
Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест, пишет Bild
Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест, пишет Bild - РИА Новости, 12.03.2025
Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест, пишет Bild
Немецкая компания Puma намерена сократить 500 рабочих мест в рамках программы "повышения эффективности", сообщает газета Bild со ссылкой на ее представителя. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:23:00+03:00
2025-03-12T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Немецкая компания Puma намерена сократить 500 рабочих мест в рамках программы "повышения эффективности", сообщает газета Bild со ссылкой на ее представителя. "Производитель спортивных товаров из (баварского города – ред.) Херцогенаураха планирует сократить 500 рабочих мест, 150 из них в Германии", - пишет издание. Сообщается, что сокращения планируется осуществить в рамках программы "повышения эффективности" компании, на реализацию которой выделено 75 миллионов евро. Однако производитель не планирует увольнять сотрудников, чтобы добиться сокращения штата. "Мы не предполагаем увольнений в связи с производственной необходимостью. Вместо этого мы не будем заполнять некоторые открытые вакансии, воспользуемся естественной текучкой кадров и предложим программу добровольного увольнения в ближайшие несколько недель", - приводит Bild заявление представителя компании. Puma SE – крупная немецкая компания, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря под торговой маркой Puma. В компании занято около 22 тысяч сотрудников по всему миру.
https://ria.ru/20250227/germanija-2001897507.html
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Немецкая Puma планирует сократить 500 рабочих мест, пишет Bild

Bild: немецкая Puma намерена сократить 500 рабочих мест в целях экономии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Puma
Логотип Puma - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Puma. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Немецкая компания Puma намерена сократить 500 рабочих мест в рамках программы "повышения эффективности", сообщает газета Bild со ссылкой на ее представителя.
"Производитель спортивных товаров из (баварского города – ред.) Херцогенаураха планирует сократить 500 рабочих мест, 150 из них в Германии", - пишет издание.
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Сообщается, что сокращения планируется осуществить в рамках программы "повышения эффективности" компании, на реализацию которой выделено 75 миллионов евро. Однако производитель не планирует увольнять сотрудников, чтобы добиться сокращения штата.
"Мы не предполагаем увольнений в связи с производственной необходимостью. Вместо этого мы не будем заполнять некоторые открытые вакансии, воспользуемся естественной текучкой кадров и предложим программу добровольного увольнения в ближайшие несколько недель", - приводит Bild заявление представителя компании.
Puma SE – крупная немецкая компания, которая специализируется на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря под торговой маркой Puma. В компании занято около 22 тысяч сотрудников по всему миру.
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