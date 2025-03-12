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ПСБ запустил новые сберегательные продукты для граждан - РИА Новости, 12.03.2025
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16:45 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/psb-2004560139.html
ПСБ запустил новые сберегательные продукты для граждан
ПСБ запустил новые сберегательные продукты для граждан - РИА Новости, 12.03.2025
ПСБ запустил новые сберегательные продукты для граждан
erid: F7NfYUJCUneRHUQQRoLZ РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:45:00+03:00
2025-03-12T16:45:00+03:00
псб (банк псб)
россия
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erid: F7NfYUJCUneRHUQQRoLZМОСКВА, 12 мар – РИА Новости. ПСБ запустил для розничных клиентов новый накопительный счет "Атлант" с максимальной доходностью до 16% годовых, также расширены возможности по вкладу "Мой доход", сообщает пресс-служба банка.При открытии счета клиент выбирает оптимальный для него способ начисления процентов - на минимальный остаток или на ежедневный остаток на счете.Максимальная ставка 16% годовых доступна клиентам, выбравшим начисление процентов на минимальный остаток на счете в сумме от 10 тысяч рублей. Ставка 15% годовых действует при начислении процентов на ежедневный фактический остаток по счету в размере от 10 тысяч рублей. Доход по накопительному счету выплачивается ежемесячно, проценты по счету капитализируются.Также ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" расширил возможности по вкладу "Мой доход": для пенсионеров, получающих пенсию на карту банка, действует надбавка в размере 1 процентный пункт, соответственно, максимальная доходность составит 22,5% годовых при размещении средств от 100 тысяч рублей на срок шесть месяцев. Для тех клиентов, которые только планируют перевод пенсии в ПСБ, при открытии вклада "Мой доход" также действует надбавка в 1 процентный пункт Кроме того, в рамках действующей акции "Бонус к пенсии" можно получить дополнительное единоразовое вознаграждение в размере 2 тысяч рублей при переводе пенсии в ПСБ."При сохранении высокой ключевой ставки объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. Вкладчики, которые получили рекордную доходность, разместив средства на депозитах на короткие сроки, предпочтут реинвестировать полученные средства в накопительные продукты с гибкими условиями - поэтому мы улучшили условия по вкладу "Мой доход" и обновили линейку накопительных счетов, предоставив клиентам возможность оперативного управления накоплениями за счет выбора удобного способа получения доходности",- отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.Вклад и накопительный счет доступны в мобильном (16+) или интернет-банке, а также в отделении ПСБ.Накопительный счет "Атлант"Ставка 16% годовых по накопительному счету "Атлант" (на минимальный остаток) действует для сумм от 10 тысяч рублей на сумму минимального остатка на счете в течение календарного месяца. Ставка 15% годовых по накопительному счету "Атлант" (на ежедневный остаток) действует для сумм от 10 тысяч рублей на сумму ежедневного фактического остатка на счете в течение календарного месяца. На сумму меньше действует минимальная гарантированная ставка - 0,01% годовых. Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно,звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 12.03.2025.Вклад "Мой доход"Ставка 22,5% годовых по вкладу "Мой доход" с учетом надбавки действует для сумм от 100 тысяч рублей на срок 181 день для клиентов- пенсионеров с зачислением в банк пенсии от Социального фонда России (СФР) либо при предоставлении в банк заявления в адрес СФР о перечислении пенсии на счет, открытый в банке . Минимальная гарантированная ставка — 18,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.03.2025.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912.
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ПСБ (Банк ПСБ), Россия

ПСБ запустил новые сберегательные продукты для граждан

© Предоставлено ПСБЛоготип ПСБ
Логотип ПСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. ПСБ запустил для розничных клиентов новый накопительный счет "Атлант" с максимальной доходностью до 16% годовых, также расширены возможности по вкладу "Мой доход", сообщает пресс-служба банка.
При открытии счета клиент выбирает оптимальный для него способ начисления процентов - на минимальный остаток или на ежедневный остаток на счете.
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Максимальная ставка 16% годовых доступна клиентам, выбравшим начисление процентов на минимальный остаток на счете в сумме от 10 тысяч рублей. Ставка 15% годовых действует при начислении процентов на ежедневный фактический остаток по счету в размере от 10 тысяч рублей. Доход по накопительному счету выплачивается ежемесячно, проценты по счету капитализируются.
Также ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" расширил возможности по вкладу "Мой доход": для пенсионеров, получающих пенсию на карту банка, действует надбавка в размере 1 процентный пункт, соответственно, максимальная доходность составит 22,5% годовых при размещении средств от 100 тысяч рублей на срок шесть месяцев. Для тех клиентов, которые только планируют перевод пенсии в ПСБ, при открытии вклада "Мой доход" также действует надбавка в 1 процентный пункт Кроме того, в рамках действующей акции "Бонус к пенсии" можно получить дополнительное единоразовое вознаграждение в размере 2 тысяч рублей при переводе пенсии в ПСБ.
"При сохранении высокой ключевой ставки объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. Вкладчики, которые получили рекордную доходность, разместив средства на депозитах на короткие сроки, предпочтут реинвестировать полученные средства в накопительные продукты с гибкими условиями - поэтому мы улучшили условия по вкладу "Мой доход" и обновили линейку накопительных счетов, предоставив клиентам возможность оперативного управления накоплениями за счет выбора удобного способа получения доходности",- отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.
Вклад и накопительный счет доступны в мобильном (16+) или интернет-банке, а также в отделении ПСБ.
Накопительный счет "Атлант"
Ставка 16% годовых по накопительному счету "Атлант" (на минимальный остаток) действует для сумм от 10 тысяч рублей на сумму минимального остатка на счете в течение календарного месяца. Ставка 15% годовых по накопительному счету "Атлант" (на ежедневный остаток) действует для сумм от 10 тысяч рублей на сумму ежедневного фактического остатка на счете в течение календарного месяца. На сумму меньше действует минимальная гарантированная ставка - 0,01% годовых. Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно,
звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 12.03.2025.
Вклад "Мой доход"
Ставка 22,5% годовых по вкладу "Мой доход" с учетом надбавки действует для сумм от 100 тысяч рублей на срок 181 день для клиентов- пенсионеров с зачислением в банк пенсии от Социального фонда России (СФР) либо при предоставлении в банк заявления в адрес СФР о перечислении пенсии на счет, открытый в банке . Минимальная гарантированная ставка — 18,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.03.2025.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912.
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