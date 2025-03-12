https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html

Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван

Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван - РИА Новости, 12.03.2025

Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом "ЮТэйр" (Utair) рейсом из Москвы в Ереван, который задержали на сутки,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:01:00+03:00

2025-03-12T19:01:00+03:00

2025-03-12T19:01:00+03:00

москва

ереван

фергана

ютэйр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом "ЮТэйр" (Utair) рейсом из Москвы в Ереван, который задержали на сутки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, задержка рейса была вызвана заменой самолета, который не смог вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства в Москве 11 марта и временного закрытия аэропорта Ферганы, в результате которого не смог вовремя вылететь и запасной борт. На время ожидания пассажирам предоставлены услуги согласно авиационным правилам, включая гостиницу и питание, добавили в "ЮТэйр". "В аэропорту Москвы 11 марта задержан к вылету регулярный рейс UT-785 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", следующий по маршруту Москва (Внуково) – Ереван... Уральская транспортная прокуратура... организовала проверку исполнения требования законодательства о безопасности полетов", – говорится в заявлении прокуратуры. На рейс, по ее данным, зарегистрировано 238 пассажиров, время вылета по расписанию – 11 марта в 21.40 мск, планируемое время вылета – 12 марта в 21.50 мск.

https://ria.ru/20250111/proverka-1993277539.html

москва

ереван

фергана

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, ереван, фергана, ютэйр