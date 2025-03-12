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Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван - РИА Новости, 12.03.2025
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19:01 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html
Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван
Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван - РИА Новости, 12.03.2025
Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван
Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом "ЮТэйр" (Utair) рейсом из Москвы в Ереван, который задержали на сутки,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:01:00+03:00
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москва
ереван
фергана
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом "ЮТэйр" (Utair) рейсом из Москвы в Ереван, который задержали на сутки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, задержка рейса была вызвана заменой самолета, который не смог вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства в Москве 11 марта и временного закрытия аэропорта Ферганы, в результате которого не смог вовремя вылететь и запасной борт. На время ожидания пассажирам предоставлены услуги согласно авиационным правилам, включая гостиницу и питание, добавили в "ЮТэйр". "В аэропорту Москвы 11 марта задержан к вылету регулярный рейс UT-785 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", следующий по маршруту Москва (Внуково) – Ереван... Уральская транспортная прокуратура... организовала проверку исполнения требования законодательства о безопасности полетов", – говорится в заявлении прокуратуры. На рейс, по ее данным, зарегистрировано 238 пассажиров, время вылета по расписанию – 11 марта в 21.40 мск, планируемое время вылета – 12 марта в 21.50 мск.
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москва, ереван, фергана, ютэйр
Москва, Ереван, Фергана, ЮТэйр
Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван

Прокуратура начала проверку после инцидента с рейсом "ЮТэйр" из Москвы в Ереван

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Utair
Самолет авиакомпании Utair - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Самолет авиакомпании Utair. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом "ЮТэйр" (Utair) рейсом из Москвы в Ереван, который задержали на сутки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее сообщили РИА Новости в авиакомпании, задержка рейса была вызвана заменой самолета, который не смог вылететь вовремя из-за закрытия воздушного пространства в Москве 11 марта и временного закрытия аэропорта Ферганы, в результате которого не смог вовремя вылететь и запасной борт. На время ожидания пассажирам предоставлены услуги согласно авиационным правилам, включая гостиницу и питание, добавили в "ЮТэйр".
«
"В аэропорту Москвы 11 марта задержан к вылету регулярный рейс UT-785 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", следующий по маршруту Москва (Внуково) – Ереван... Уральская транспортная прокуратура... организовала проверку исполнения требования законодательства о безопасности полетов", – говорится в заявлении прокуратуры.
На рейс, по ее данным, зарегистрировано 238 пассажиров, время вылета по расписанию – 11 марта в 21.40 мск, планируемое время вылета – 12 марта в 21.50 мск.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку
11 января, 18:37
 
МоскваЕреванФерганаЮТэйр
 
 
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