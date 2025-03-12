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В Челябинской области настоятеля храма будут судить за убийство - РИА Новости, 12.03.2025
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12:05 12.03.2025 (обновлено: 12:27 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004493482.html
В Челябинской области настоятеля храма будут судить за убийство
В Челябинской области настоятеля храма будут судить за убийство - РИА Новости, 12.03.2025
В Челябинской области настоятеля храма будут судить за убийство
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении настоятеля храма из села Губернское в Челябинской области, обвиняемого в убийстве односельчанина,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:05:00+03:00
2025-03-12T12:27:00+03:00
происшествия
игорь шестаков
игорь ефремов
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении настоятеля храма из села Губернское в Челябинской области, обвиняемого в убийстве односельчанина, которого он не менее 15 раз ударил ножом, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщалось, речь идет об отце Игоре Ефремове, настоятеле храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское. По данным прокуратуры, в октябре 2024 года обвиняемый в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину, отчего тот скончался на месте. "Прокурор Аргаяшского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Губернское... Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении. Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков ранее пояснял РИА Новости, что настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил пришедшего к нему в дом местного жителя, обороняясь от него, священник был запрещен в служении. Он отмечал, что отец Игорь всегда характеризовался как очень добрый и положительный человек, никогда не имел ни взысканий, ни нареканий.
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происшествия, игорь шестаков, игорь ефремов
Происшествия, Игорь Шестаков, Игорь Ефремов
В Челябинской области настоятеля храма будут судить за убийство

В Челябинской области настоятеля храма будут судить за убийство односельчанина

© Фото : Приход храма Тихвинской иконы Божьей Матери с. Губернское Челябинской Епархии Русской Православной церквиНастоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское Игорь Ефремов в Челябинской области
Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское Игорь Ефремов в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Приход храма Тихвинской иконы Божьей Матери с. Губернское Челябинской Епархии Русской Православной церкви
Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское Игорь Ефремов в Челябинской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении настоятеля храма из села Губернское в Челябинской области, обвиняемого в убийстве односельчанина, которого он не менее 15 раз ударил ножом, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось, речь идет об отце Игоре Ефремове, настоятеле храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское. По данным прокуратуры, в октябре 2024 года обвиняемый в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину, отчего тот скончался на месте.
"Прокурор Аргаяшского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Губернское... Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков ранее пояснял РИА Новости, что настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил пришедшего к нему в дом местного жителя, обороняясь от него, священник был запрещен в служении. Он отмечал, что отец Игорь всегда характеризовался как очень добрый и положительный человек, никогда не имел ни взысканий, ни нареканий.
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