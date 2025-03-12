Прокуратура БиГ постановила задержать Додика, сообщили СМИ
Прокуратура БиГ постановила задержать Додика и премьера Вишковича
Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а также ее премьера Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича, передает "Радио и телевидение Республики Сербской" (РТРС).
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"Не предусмотренная конституцией прокуратура БиГ запросила помощь SIPA, чья деятельность запрещена на территории Республики Сербской, в задержании президента Додика, премьера Вишковича и спикера Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок", — передал телеканал со ссылкой на SIPA.
Додик, Вишкович и Стевандич ранее получили вызов в прокуратуру в Сараево по подозрению в нарушении конституционного порядка Боснии и Герцеговины. По словам Додика, акты прокуратуры страны недействительны на территории Республики Сербской.
В начале марта Додик подписал указы о вступлении в силу принятых 28 февраля скупщиной законов об особом реестре НКО, о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ общих суда, прокуратуры и Агентства по расследованиям и защите (SIPA). Член президиума Боснии и Герцеговины от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович и главы двух палат Парламентской ассамблеи БиГ Денис Звиздич и Кемал Адемович обжаловали эти указы.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Глава этнитета и его адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о вердикте суда первой инстанции, задержание осужденных не планировалось, приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, преследование Додика носит политический характер, которое направлено не только против главы Республики Сербской, но и всех патриотических сербских сил.