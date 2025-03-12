https://ria.ru/20250312/prigovor-2004438397.html

Суд проверит приговор экс-боевику "Азова"* за подготовку теракта

Суд проверит приговор экс-боевику "Азова"* за подготовку теракта - РИА Новости, 12.03.2025

Суд проверит приговор экс-боевику "Азова"* за подготовку теракта

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор украинскому националисту Ивану Пилипчуку, заочно осужденному на 15 лет колонии за подготовку теракта в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T02:24:00+03:00

2025-03-12T02:24:00+03:00

2025-03-12T02:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор украинскому националисту Ивану Пилипчуку, заочно осужденному на 15 лет колонии за подготовку теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции. "Дело поступило в суд", - сказали в суде. В инстанции уточнили, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры. Дата заседания не назначена. Согласно картотеке, дело было передано судье 6 марта. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре 2024 года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей. Пилипчук находится в международном розыске, ранее он служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяли подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002907476.html

https://ria.ru/20250226/boevik-2001727777.html

https://ria.ru/20250227/terrorist-2002017625.html

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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)