https://ria.ru/20250312/prigovor-2004438397.html
Суд проверит приговор экс-боевику "Азова"* за подготовку теракта
Суд проверит приговор экс-боевику "Азова"* за подготовку теракта - РИА Новости, 12.03.2025
Суд проверит приговор экс-боевику "Азова"* за подготовку теракта
Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор украинскому националисту Ивану Пилипчуку, заочно осужденному на 15 лет колонии за подготовку теракта в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:24:00+03:00
2025-03-12T02:24:00+03:00
2025-03-12T02:24:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор украинскому националисту Ивану Пилипчуку, заочно осужденному на 15 лет колонии за подготовку теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции. "Дело поступило в суд", - сказали в суде. В инстанции уточнили, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры. Дата заседания не назначена. Согласно картотеке, дело было передано судье 6 марта. Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре 2024 года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей. Пилипчук находится в международном розыске, ранее он служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяли подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002907476.html
https://ria.ru/20250226/boevik-2001727777.html
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Суд проверит приговор экс-боевику "Азова"* за подготовку теракта
Суд проверит приговор экс-боевику "Азова" за подготовку теракта в "Шереметьево"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор украинскому националисту Ивану Пилипчуку, заочно осужденному на 15 лет колонии за подготовку теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Дело поступило в суд", - сказали в суде.
В инстанции уточнили, что помимо жалобы на приговор, также поступило и апелляционное представление прокуратуры.
Дата заседания не назначена. Согласно картотеке, дело было передано судье 6 марта.
Второй западный окружной военный суд вынес приговор Пилипчуку в декабре 2024 года. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей.
Пилипчук находится в международном розыске, ранее он служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ
).
По делу о подготовке теракта в "Шереметьево
" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале.
Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяли подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.
* Террористическая организация, запрещена в России