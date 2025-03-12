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Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права в 2025 году - РИА Новости, 12.03.2025
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02:20 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/prava-2004438259.html
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права в 2025 году
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права в 2025 году - РИА Новости, 12.03.2025
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права в 2025 году
Водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, необходимо заменить права в 2025 году, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:20:00+03:00
2025-03-12T02:20:00+03:00
общество
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, необходимо заменить права в 2025 году, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, в соответствии с законом от 2022 года правительство РФ подготовило постановление, согласно которому действие национальных водительских удостоверений продлевается на три года. "В частности, на три года были продлены российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022-2023 годах. В эти документы не нужно было вносить изменения. В 2023 году указанный период был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году. Таким образом, в 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году", - рассказал Хаминский. Юрист также объяснил, как водителю определить дату замены удостоверения: для этого необходимо отсчитать три года с предыдущей даты окончания действия прав. "Например, если она была 1 июня 2022 года, документы на замену прав нужно будет подать до 1 июня 2025 года. Если срок действия прав истек 1 июня 2023 года, на замену водительского удостоверения нужно подать до 1 июня 2026 года. Двойного продления срока действия водительских удостоверений законом не предусмотрено", - пояснил юрист.
https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
Юрист рассказал, кому нужно заменить водительские права в 2025 году

Юрист Хаминский: водители должны сменить права, если их срок истекал в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Водителям, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2022 году, необходимо заменить права в 2025 году, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, в соответствии с законом от 2022 года правительство РФ подготовило постановление, согласно которому действие национальных водительских удостоверений продлевается на три года.
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"В частности, на три года были продлены российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2022-2023 годах. В эти документы не нужно было вносить изменения. В 2023 году указанный период был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году. Таким образом, в 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году", - рассказал Хаминский.
Юрист также объяснил, как водителю определить дату замены удостоверения: для этого необходимо отсчитать три года с предыдущей даты окончания действия прав.
"Например, если она была 1 июня 2022 года, документы на замену прав нужно будет подать до 1 июня 2025 года. Если срок действия прав истек 1 июня 2023 года, на замену водительского удостоверения нужно подать до 1 июня 2026 года. Двойного продления срока действия водительских удостоверений законом не предусмотрено", - пояснил юрист.
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