https://ria.ru/20250312/pozhar-2004639269.html

В Благовещенске потушили пожар в административном здании

В Благовещенске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 12.03.2025

В Благовещенске потушили пожар в административном здании

Возгорание в административном здании в Благовещенске ликвидировано на 180 квадратных метрах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:32:00+03:00

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происшествия

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание в административном здании в Благовещенске ликвидировано на 180 квадратных метрах, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Благовещенске на 180 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250312/pozhar-2004611084.html

благовещенск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия