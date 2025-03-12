https://ria.ru/20250312/pozhar-2004639269.html
В Благовещенске потушили пожар в административном здании
В Благовещенске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 12.03.2025
В Благовещенске потушили пожар в административном здании
Возгорание в административном здании в Благовещенске ликвидировано на 180 квадратных метрах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:32:00+03:00
2025-03-12T23:32:00+03:00
2025-03-12T23:43:00+03:00
происшествия
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание в административном здании в Благовещенске ликвидировано на 180 квадратных метрах, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Благовещенске на 180 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004611084.html
благовещенск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Благовещенске потушили пожар в административном здании
В Благовещенске потушили пожар в административном здании, где погибли 5 человек