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В Благовещенске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 12.03.2025
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23:32 12.03.2025 (обновлено: 23:43 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004639269.html
В Благовещенске потушили пожар в административном здании
В Благовещенске потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 12.03.2025
В Благовещенске потушили пожар в административном здании
Возгорание в административном здании в Благовещенске ликвидировано на 180 квадратных метрах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 12.03.2025
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происшествия
благовещенск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание в административном здании в Благовещенске ликвидировано на 180 квадратных метрах, сообщает МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Благовещенске на 180 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Благовещенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Благовещенске потушили пожар в административном здании

В Благовещенске потушили пожар в административном здании, где погибли 5 человек

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание в административном здании в Благовещенске ликвидировано на 180 квадратных метрах, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали.
«
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Благовещенске на 180 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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