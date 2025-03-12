https://ria.ru/20250312/pozhar-2004638309.html

В Благовещенске при пожаре в здании погибли пять человек

В Благовещенске при пожаре в здании погибли пять человек - РИА Новости, 13.03.2025

В Благовещенске при пожаре в здании погибли пять человек

Пять человек погибли и три пострадали на пожаре в административном здании в Благовещенске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-12T23:22:00+03:00

2025-03-12T23:22:00+03:00

2025-03-13T05:54:00+03:00

происшествия

благовещенск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пять человек погибли и три пострадали на пожаре в административном здании в Благовещенске, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, поступило сообщение о пожаре по адресу: Благовещенск, улица Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит пожар в административном здании. "Огнеборцы МЧС России спасли 10 человек, из которых 3 - пострадали. К сожалению, погибли 5 человек", - говорится в сообщении МЧС.

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происшествия, благовещенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар