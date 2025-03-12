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В новой Москве загорелось производственно-офисное здание - РИА Новости, 12.03.2025
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20:45 12.03.2025 (обновлено: 20:50 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004619426.html
В новой Москве загорелось производственно-офисное здание
В новой Москве загорелось производственно-офисное здание - РИА Новости, 12.03.2025
В новой Москве загорелось производственно-офисное здание
Двухэтажное производственно-офисное здание горит в новой Москве в деревне Милюково на 300 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.03.2025
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Двухэтажное производственно-офисное здание горит в новой Москве в деревне Милюково на 300 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. "В новой Москве в деревне Милюково ликвидируют пожар в производственно-офисном здании. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в 2-этажном производственно-офисном здании происходит загорание на втором этаже с переходом на кровлю на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, предварительно пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано порядка 40 человек и 9 единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В новой Москве загорелось производственно-офисное здание

В Милюково в новой Москве на 300 кв м загорелось производственно-офисное здание

© МЧС России/TelegramТушение пожара в производственно-офисном здании в деревне Милюково в новой Москве
Тушение пожара в производственно-офисном здании в деревне Милюково в новой Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в производственно-офисном здании в деревне Милюково в новой Москве
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Двухэтажное производственно-офисное здание горит в новой Москве в деревне Милюково на 300 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"В новой Москве в деревне Милюково ликвидируют пожар в производственно-офисном здании. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в 2-этажном производственно-офисном здании происходит загорание на втором этаже с переходом на кровлю на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, предварительно пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано порядка 40 человек и 9 единиц техники.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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