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В новой Москве загорелось производственно-офисное здание

В новой Москве загорелось производственно-офисное здание - РИА Новости, 12.03.2025

В новой Москве загорелось производственно-офисное здание

Двухэтажное производственно-офисное здание горит в новой Москве в деревне Милюково на 300 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:45:00+03:00

2025-03-12T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Двухэтажное производственно-офисное здание горит в новой Москве в деревне Милюково на 300 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России. "В новой Москве в деревне Милюково ликвидируют пожар в производственно-офисном здании. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в 2-этажном производственно-офисном здании происходит загорание на втором этаже с переходом на кровлю на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, предварительно пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано порядка 40 человек и 9 единиц техники.

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)