https://ria.ru/20250312/pozhar-2004611084.html
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва - РИА Новости, 12.03.2025
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва
Спасатели полностью ликвидировали пожар в тюменском Тобольске, где горел частный дом после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:51:00+03:00
2025-03-12T19:51:00+03:00
2025-03-12T19:51:00+03:00
происшествия
тобольск
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004570531_0:0:335:188_1920x0_80_0_0_c33146a1689e958286d03c37a5ea745a.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в тюменском Тобольске, где горел частный дом после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ. В Тобольске Тюменской области ранее из-за хлопка бытового газа произошло обрушение дома с последующим возгоранием. Пострадали женщина и ее ребенок, оба доставлены в местную больницу и находятся в крайне тяжелом состоянии. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тобольске", - говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка по соблюдению законодательства в сфере газоснабжения.
https://ria.ru/20250312/tobolsk-2004581204.html
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004292566.html
тобольск
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004570531_0:0:335:252_1920x0_80_0_0_feba204632031f50ed8c473020d6815c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобольск, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел частный дом после взрыва газа