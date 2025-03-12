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В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва - РИА Новости, 12.03.2025
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19:51 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004611084.html
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва - РИА Новости, 12.03.2025
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва
Спасатели полностью ликвидировали пожар в тюменском Тобольске, где горел частный дом после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:51:00+03:00
2025-03-12T19:51:00+03:00
происшествия
тобольск
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в тюменском Тобольске, где горел частный дом после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ. В Тобольске Тюменской области ранее из-за хлопка бытового газа произошло обрушение дома с последующим возгоранием. Пострадали женщина и ее ребенок, оба доставлены в местную больницу и находятся в крайне тяжелом состоянии. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тобольске", - говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка по соблюдению законодательства в сфере газоснабжения.
https://ria.ru/20250312/tobolsk-2004581204.html
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тобольск
россия
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происшествия, тобольск, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва

В Тобольске ликвидировали пожар, где горел частный дом после взрыва газа

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramХлопок по улице Октябрьской в Тобольске
Хлопок по улице Октябрьской в Тобольске - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Хлопок по улице Октябрьской в Тобольске
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в тюменском Тобольске, где горел частный дом после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В Тобольске Тюменской области ранее из-за хлопка бытового газа произошло обрушение дома с последующим возгоранием. Пострадали женщина и ее ребенок, оба доставлены в местную больницу и находятся в крайне тяжелом состоянии.
Место происшествия, где в жилом доме произошел взрыв в Тобольске - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Тобольске перекрыли часть улицы, где произошел взрыв газа
Вчера, 17:31
"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тобольске", - говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка по соблюдению законодательства в сфере газоснабжения.
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ПроисшествияТобольскРоссияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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