https://ria.ru/20250312/pozhar-2004611084.html

В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва

В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва - РИА Новости, 12.03.2025

В Тобольске ликвидировали пожар, где горел дом после взрыва

Спасатели полностью ликвидировали пожар в тюменском Тобольске, где горел частный дом после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:51:00+03:00

2025-03-12T19:51:00+03:00

2025-03-12T19:51:00+03:00

происшествия

тобольск

россия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в тюменском Тобольске, где горел частный дом после хлопка газа, сообщает пресс-служба МЧС РФ. В Тобольске Тюменской области ранее из-за хлопка бытового газа произошло обрушение дома с последующим возгоранием. Пострадали женщина и ее ребенок, оба доставлены в местную больницу и находятся в крайне тяжелом состоянии. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тобольске", - говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Проводится проверка по соблюдению законодательства в сфере газоснабжения.

https://ria.ru/20250312/tobolsk-2004581204.html

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004292566.html

тобольск

россия

тюменская область

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происшествия, тобольск, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)