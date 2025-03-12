https://ria.ru/20250312/pozhar-2004578386.html
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина - РИА Новости, 12.03.2025
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина
Возникший пожар в Центральном детском магазине в центре Москвы удалось ликвидировать на площади два квадратных метра, в целях безопасности здание самостоятельно РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:19:00+03:00
2025-03-12T17:19:00+03:00
2025-03-12T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возникший пожар в Центральном детском магазине в центре Москвы удалось ликвидировать на площади два квадратных метра, в целях безопасности здание самостоятельно покинули 100 человек, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Принятыми мерами возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По его словам, до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 100 человек. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997583683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина
Витрина загорелась в Центральном детском магазине в Москве, пожар ликвидирован