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В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина - РИА Новости, 12.03.2025
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17:19 12.03.2025 (обновлено: 17:36 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004578386.html
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина - РИА Новости, 12.03.2025
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина
Возникший пожар в Центральном детском магазине в центре Москвы удалось ликвидировать на площади два квадратных метра, в целях безопасности здание самостоятельно РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:19:00+03:00
2025-03-12T17:36:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возникший пожар в Центральном детском магазине в центре Москвы удалось ликвидировать на площади два квадратных метра, в целях безопасности здание самостоятельно покинули 100 человек, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Принятыми мерами возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По его словам, до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 100 человек. Пострадавших нет.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Центральном детском магазине в Москве загорелась витрина

Витрина загорелась в Центральном детском магазине в Москве, пожар ликвидирован

© Кадр видео из соцсетейПожарные автомобили у ЦДМ в Москве, где загорелась витрина
Пожарные автомобили у ЦДМ в Москве, где загорелась витрина - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожарные автомобили у ЦДМ в Москве, где загорелась витрина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возникший пожар в Центральном детском магазине в центре Москвы удалось ликвидировать на площади два квадратных метра, в целях безопасности здание самостоятельно покинули 100 человек, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
«
"Принятыми мерами возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 100 человек. Пострадавших нет.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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