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Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне

Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне - РИА Новости, 12.03.2025

Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне

Вооруженные силы Украины понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:54:00+03:00

2025-03-12T21:54:00+03:00

2025-03-12T22:03:00+03:00

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину."Действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделениями 9-го мотострелкового полка и подразделениями других частей Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения", - сказал Герасимов во время посещения Путиным пункта управления курской группировкой.Герасимов отметил, что наступательные действия 155-й бригады морской пехоты замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, украина, курская область, россия