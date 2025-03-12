Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне
Герасимов: ВСУ понесли большие потери при освобождении ВС РФ села Малая Локня
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
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"Действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделениями 9-го мотострелкового полка и подразделениями других частей Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения", - сказал Герасимов во время посещения Путиным пункта управления курской группировкой.
Герасимов отметил, что наступательные действия 155-й бригады морской пехоты замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области