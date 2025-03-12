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Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:54 12.03.2025 (обновлено: 22:03 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/poteri-2004627751.html
Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне
Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне
Вооруженные силы Украины понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:54:00+03:00
2025-03-12T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
украина
курская область
россия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину."Действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделениями 9-го мотострелкового полка и подразделениями других частей Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения", - сказал Герасимов во время посещения Путиным пункта управления курской группировкой.Герасимов отметил, что наступательные действия 155-й бригады морской пехоты замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни.
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вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, украина, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Украина, Курская область, Россия
Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне

Герасимов: ВСУ понесли большие потери при освобождении ВС РФ села Малая Локня

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Украины понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни в Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
«
"Действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделениями 9-го мотострелкового полка и подразделениями других частей Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения", - сказал Герасимов во время посещения Путиным пункта управления курской группировкой.
Герасимов отметил, что наступательные действия 155-й бригады морской пехоты замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир ПутинУкраинаКурская областьРоссия
 
 
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