https://ria.ru/20250312/postavki-2004420060.html

Поставки высокотехнологичных товаров из столицы во Вьетнам выросли в 6 раз

Поставки высокотехнологичных товаров из столицы во Вьетнам выросли в 6 раз - РИА Новости, 12.03.2025

Поставки высокотехнологичных товаров из столицы во Вьетнам выросли в 6 раз

За 10 месяцев прошлого года поставки товаров приборостроения и микроэлектроники, произведенных в Москве, во Вьетнам выросли в шесть раз, сообщил министр... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:10:00+03:00

2025-03-12T07:10:00+03:00

2025-03-12T07:10:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. За 10 месяцев прошлого года поставки товаров приборостроения и микроэлектроники, произведенных в Москве, во Вьетнам выросли в шесть раз, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов."Высокотехнологичная продукция, выпускаемая в Москве, отвечает международным стандартам и находит спрос у зарубежных партнеров, в том числе во Вьетнаме. Среди наиболее востребованных позиций — запоминающие устройства, неоптические измерительные и контрольные приборы, а также инструменты для измерения и контроля расхода и уровня жидкости. По итогам 10 месяцев 2024 года объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул министр.Он добавил, что рост экспорта связан с расширением производственных мощностей столичных компаний, а также с совершенствованием технологических процессов и логистикиУже шесть лет с помощью центра "Моспром" столичные предприятия могут выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются B2B- и B2G-встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций.С помощью этих инициатив московские компании укрепляют свои позиции за границей и увеличивают экспортный потенциал.Кроме того, помощь столичным экспортерам оказывает государство. Национальный проект "Экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", которая оказывает помощь бизнесменам. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий гарбузов, москва