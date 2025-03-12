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Дипсоветник главы ОАЭ передал Аракчи послание Трампа, передает SNN

Дипсоветник главы ОАЭ передал Аракчи послание Трампа, передает SNN - РИА Новости, 12.03.2025

Дипсоветник главы ОАЭ передал Аракчи послание Трампа, передает SNN

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:05:00+03:00

2025-03-12T19:05:00+03:00

2025-03-12T19:05:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание президента США Дональда Трампа, передает агентство SNN. "Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш провел встречу с министром иностранных дел нашей страны (Аббасом - ред.) Аракчи с целью передачи письма президента США Дональда Трампа", - говорится в описании к видео, размещенном на официальном Telegram-канале агентства. В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250312/peregovory-2004432239.html

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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, оаэ, россия