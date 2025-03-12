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Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта - РИА Новости, 12.03.2025
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17:17 12.03.2025 (обновлено: 18:19 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/poshliny-2004577431.html
Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта
Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта - РИА Новости, 12.03.2025
Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта
Оттава введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, заявил министр финансов Канады Доминик Леблан. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:17:00+03:00
2025-03-12T18:19:00+03:00
экономика
канада
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
сша
в мире
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Оттава введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, заявил министр финансов Канады Доминик Леблан.&quot;Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу &quot;доллар за доллар&quot;, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 миллиарда и алюминиевую продукцию стоимостью три миллиарда, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 миллиарда&quot;, — сообщил он.Леблан отметил, что в четверг делегация из Канады встретится с американскими коллегами в Вашингтоне для переговоров об урегулировании торговых споров.США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые тарифы на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли этот шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада, Китай и ЕС уже объявили об ответных мерах.Кроме того, Вашингтон с 12 марта начал взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных государства, а список товаров, подпадающих под ограничения, серьезно расширили: теперь тарифами будут облагаться не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Но сегодня советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
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экономика, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, в мире, евросоюз
Экономика, Канада, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, США, В мире, Евросоюз
Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта

Канада введет пошлины в 25% против американского импорта в $20 млрд с 13 марта

© Getty Images / Bill PuglianoМост Амбассадор между Канадой и США
Мост Амбассадор между Канадой и США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Bill Pugliano
Мост Амбассадор между Канадой и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Оттава введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, заявил министр финансов Канады Доминик Леблан.
«

"Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу "доллар за доллар", введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 миллиарда и алюминиевую продукцию стоимостью три миллиарда, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 миллиарда", — сообщил он.

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Леблан отметил, что в четверг делегация из Канады встретится с американскими коллегами в Вашингтоне для переговоров об урегулировании торговых споров.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые тарифы на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли этот шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада, Китай и ЕС уже объявили об ответных мерах.
Кроме того, Вашингтон с 12 марта начал взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных государства, а список товаров, подпадающих под ограничения, серьезно расширили: теперь тарифами будут облагаться не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Но сегодня советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
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ЭкономикаКанадаВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыСШАВ миреЕвросоюз
 
 
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