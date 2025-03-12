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Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта

Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта - РИА Новости, 12.03.2025

Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта

Оттава введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, заявил министр финансов Канады Доминик Леблан. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:17:00+03:00

2025-03-12T17:17:00+03:00

2025-03-12T18:19:00+03:00

экономика

канада

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

сша

в мире

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Оттава введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, заявил министр финансов Канады Доминик Леблан."Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу "доллар за доллар", введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 миллиарда и алюминиевую продукцию стоимостью три миллиарда, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 миллиарда", — сообщил он.Леблан отметил, что в четверг делегация из Канады встретится с американскими коллегами в Вашингтоне для переговоров об урегулировании торговых споров.США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые тарифы на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли этот шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада, Китай и ЕС уже объявили об ответных мерах.Кроме того, Вашингтон с 12 марта начал взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных государства, а список товаров, подпадающих под ограничения, серьезно расширили: теперь тарифами будут облагаться не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Но сегодня советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.

https://ria.ru/20250312/ssha-2004476590.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, в мире, евросоюз