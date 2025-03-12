Канада введет пошлины против американского импорта с 13 марта
Канада введет пошлины в 25% против американского импорта в $20 млрд с 13 марта
© Getty Images / Bill PuglianoМост Амбассадор между Канадой и США
© Getty Images / Bill Pugliano
Мост Амбассадор между Канадой и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Оттава введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, заявил министр финансов Канады Доминик Леблан.
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"Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу "доллар за доллар", введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 миллиарда и алюминиевую продукцию стоимостью три миллиарда, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 миллиарда", — сообщил он.
Леблан отметил, что в четверг делегация из Канады встретится с американскими коллегами в Вашингтоне для переговоров об урегулировании торговых споров.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые тарифы на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли этот шаг борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести зеркальные пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада, Китай и ЕС уже объявили об ответных мерах.
Кроме того, Вашингтон с 12 марта начал взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных государства, а список товаров, подпадающих под ограничения, серьезно расширили: теперь тарифами будут облагаться не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Но сегодня советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.