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Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/pomosch-2004431788.html
Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву
Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву - РИА Новости, 12.03.2025
Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, утверждает, РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:32:00+03:00
2025-03-12T00:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
владимир зеленский
андрей ермак
андрей сибига
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, утверждает, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "У меня есть подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США возобновлена", - написал Палиса на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в Киеве заявляли, что в состав делегации Украины войдет глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 2.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сша, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, андрей сибига, министерство обороны сша, facebook
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Андрей Сибига, Министерство обороны США, Facebook
Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву

Замглавы офиса Палиса: США уже возобновили помощь Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, утверждает, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Сибига прокомментировал возможное прекращение огня на 30 дней
Вчера, 23:34
"У меня есть подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США возобновлена", - написал Палиса на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в Киеве заявляли, что в состав делегации Украины войдет глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 2.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Зеленский поблагодарил Трампа после встречи делегаций Украины и США
Вчера, 23:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАндрей СибигаМинистерство обороны СШАFacebook
 
 
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