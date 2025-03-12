https://ria.ru/20250312/pomosch-2004431788.html

Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву

Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву - РИА Новости, 12.03.2025

Замглавы офиса Зеленского утверждает, что США уже возобновили помощь Киеву

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, утверждает, РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T00:32:00+03:00

2025-03-12T00:32:00+03:00

2025-03-12T00:32:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, утверждает, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "У меня есть подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США возобновлена", - написал Палиса на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в Киеве заявляли, что в состав делегации Украины войдет глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 2.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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