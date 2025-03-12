https://ria.ru/20250312/politsiya-2004639178.html

Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих

Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих - РИА Новости, 12.03.2025

Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих

РБУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Полиция начала рассеивать протестующих с разных концов площади в центре Буэнос-Айреса, применив водометы и шашки со... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:31:00+03:00

2025-03-12T23:31:00+03:00

2025-03-12T23:49:00+03:00

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РБУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Полиция начала рассеивать протестующих с разных концов площади в центре Буэнос-Айреса, применив водометы и шашки со слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.В ответ в них летят камни, бутылки, палки. Болельщики разбили мостовую и кидают в полицию булыжники. Они также подожгли мусорные баки.Не повезло одному мужчине, который готовил для протестующих бургеры и хот-доги, - все приготовленное мясо сгорело.Полиция продолжает теснить толпу протестующих на улицы, распложенные подальше от конгресса. Продолжаются и стычки.

https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина