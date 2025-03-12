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Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих - РИА Новости, 12.03.2025
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23:31 12.03.2025 (обновлено: 23:49 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/politsiya-2004639178.html
Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих
Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих - РИА Новости, 12.03.2025
Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих
РБУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Полиция начала рассеивать протестующих с разных концов площади в центре Буэнос-Айреса, применив водометы и шашки со... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:31:00+03:00
2025-03-12T23:49:00+03:00
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РБУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Полиция начала рассеивать протестующих с разных концов площади в центре Буэнос-Айреса, применив водометы и шашки со слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.В ответ в них летят камни, бутылки, палки. Болельщики разбили мостовую и кидают в полицию булыжники. Они также подожгли мусорные баки.Не повезло одному мужчине, который готовил для протестующих бургеры и хот-доги, - все приготовленное мясо сгорело.Полиция продолжает теснить толпу протестующих на улицы, распложенные подальше от конгресса. Продолжаются и стычки.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
Полиция в Буэнос-Айресе применяет шашки с газом против протестующих

Полиция в Буэнос-Айресе применяет водометы и шашки с газом против протестующих

© AP Photo / Natacha PisarenkoСтолкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе
Столкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Столкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе
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РБУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Полиция начала рассеивать протестующих с разных концов площади в центре Буэнос-Айреса, применив водометы и шашки со слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.
В ответ в них летят камни, бутылки, палки. Болельщики разбили мостовую и кидают в полицию булыжники. Они также подожгли мусорные баки.
Не повезло одному мужчине, который готовил для протестующих бургеры и хот-доги, - все приготовленное мясо сгорело.
Полиция продолжает теснить толпу протестующих на улицы, распложенные подальше от конгресса. Продолжаются и стычки.
Полиция во время протестов в Буэнос Айресе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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