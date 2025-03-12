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Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя дрон - РИА Новости, 12.03.2025
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10:02 12.03.2025 (обновлено: 10:18 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pogranichniki-2004467278.html
Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя дрон
Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя дрон - РИА Новости, 12.03.2025
Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя дрон
Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя беспилотник кустарного изготовления, сообщает государственный пограничный комитет... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:02:00+03:00
2025-03-12T10:18:00+03:00
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МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя беспилотник кустарного изготовления, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. "Лидские пограничники 10 марта в районе населенного пункта Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области, находящемся в нескольких километрах от литовской границы, в ходе реализации оперативной информации задержали местного жителя. При себе у мужчины был беспилотный летательный аппарат кустарного производства с двумя аккумуляторами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении задержанного начат административный процесс статье о нарушении пограничного режима. В госпогранкомитете напомнили, что запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Белоруссии без надлежащего разрешения. Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.
https://ria.ru/20250128/belorussiya-1995950195.html
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в мире, белоруссия, литва, гродненская область
В мире, Белоруссия, Литва, Гродненская область
Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя дрон

Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у мужчины дрон

© Пограничный комитет Беларуси/TelegramДрон, который изъяли у местного жителя белорусские пограничники в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области
Дрон, который изъяли у местного жителя белорусские пограничники в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Дрон, который изъяли у местного жителя белорусские пограничники в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области
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МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя беспилотник кустарного изготовления, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Лидские пограничники 10 марта в районе населенного пункта Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области, находящемся в нескольких километрах от литовской границы, в ходе реализации оперативной информации задержали местного жителя. При себе у мужчины был беспилотный летательный аппарат кустарного производства с двумя аккумуляторами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
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Отмечается, что беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении задержанного начат административный процесс статье о нарушении пограничного режима.
В госпогранкомитете напомнили, что запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Белоруссии без надлежащего разрешения. Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.
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