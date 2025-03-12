Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя дрон
Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у мужчины дрон
© Пограничный комитет Беларуси/TelegramДрон, который изъяли у местного жителя белорусские пограничники в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области
Дрон, который изъяли у местного жителя белорусские пограничники в районе н.п. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Белорусские пограничники на границе с Литвой изъяли у местного жителя беспилотник кустарного изготовления, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Лидские пограничники 10 марта в районе населенного пункта Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области, находящемся в нескольких километрах от литовской границы, в ходе реализации оперативной информации задержали местного жителя. При себе у мужчины был беспилотный летательный аппарат кустарного производства с двумя аккумуляторами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что беспилотник и комплектующие изъяты и доставлены в управление Лидского пограничного отряда. В отношении задержанного начат административный процесс статье о нарушении пограничного режима.
В госпогранкомитете напомнили, что запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Белоруссии без надлежащего разрешения. Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.
Белорусские пограничники обнаружили избитых беженцев на границе с Польшей
23 декабря 2024, 15:23