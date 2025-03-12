https://ria.ru/20250312/podrostok-2004562369.html

Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест

Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест - РИА Новости, 12.03.2025

Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест

Четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников в нижегородской школе, поместили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:18:00+03:00

2025-03-12T16:18:00+03:00

2025-03-12T16:29:00+03:00

происшествия

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников в нижегородской школе, поместили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из Сормовского районного суда. "Суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 11 мая 2025 года", - огласил решение судья. Подростка освободили из под стражи в зале суда, он ушел домой с родителями.Как пояснил судья, подростку нельзя выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, и общаться со свидетелями и потерпевшими.Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда.Ранее в МВД по региону сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении работников школы по статье ст. 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20250311/napadenie-2004382910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)