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Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест - РИА Новости, 12.03.2025
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16:18 12.03.2025 (обновлено: 16:29 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/podrostok-2004562369.html
Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест
Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест - РИА Новости, 12.03.2025
Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест
Четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников в нижегородской школе, поместили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:18:00+03:00
2025-03-12T16:29:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников в нижегородской школе, поместили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из Сормовского районного суда. "Суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 11 мая 2025 года", - огласил решение судья. Подростка освободили из под стражи в зале суда, он ушел домой с родителями.Как пояснил судья, подростку нельзя выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, и общаться со свидетелями и потерпевшими.Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда.Ранее в МВД по региону сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении работников школы по статье ст. 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20250311/napadenie-2004382910.html
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нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростка, ранившего ножом одноклассников, поместили под домашний арест

Напавший на одноклассников нижегородский подросток отправлен под домашний арест

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников в нижегородской школе, поместили под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из Сормовского районного суда.
«
"Суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 11 мая 2025 года", - огласил решение судья.
Сотрудники полиции в школе в Нижнем Новгороде, где ученик напал с ножом на своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В нижегородской школе проверят работу ЧОП после инцидента с нападением
11 марта, 17:53
Подростка освободили из под стражи в зале суда, он ушел домой с родителями.
Как пояснил судья, подростку нельзя выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, и общаться со свидетелями и потерпевшими.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения суда.
Ранее в МВД по региону сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.
Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, после ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении работников школы по статье ст. 293 УК РФ (халатность).
Сотрудники полиции в школе в Нижнем Новгороде, где ученик напал с ножом на своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
11 марта, 15:11
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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