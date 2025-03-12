https://ria.ru/20250312/podrostok-2004491054.html

СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников

СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников - РИА Новости, 12.03.2025

СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников

Следствие ходатайствует об аресте четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:51:00+03:00

2025-03-12T11:51:00+03:00

2025-03-12T11:51:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

юрий шалабаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее в МВД региона сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. "Сегодня будет избрание меры пресечения подростку. Следствие будет выходить с ходатайством об аресте", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что после инцидента в школе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). "Подросток пока находится в статусе подозреваемого", - подчеркнула собеседница агентства. Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что городским департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию ЧП в школе. Будет рассмотрен вопрос, почему не функционировала рамка металлодетектора. До окончания разбирательства директор школы отстранена от занимаемой должности. Кроме того, вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций, работающих в школах города.

https://ria.ru/20250311/nozh-2004335611.html

https://ria.ru/20250307/podrostok-2003579330.html

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происшествия, россия, нижний новгород, юрий шалабаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)