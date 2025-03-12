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СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников - РИА Новости, 12.03.2025
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11:51 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/podrostok-2004491054.html
СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников
СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников - РИА Новости, 12.03.2025
СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников
Следствие ходатайствует об аресте четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:51:00+03:00
2025-03-12T11:51:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
юрий шалабаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее в МВД региона сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. "Сегодня будет избрание меры пресечения подростку. Следствие будет выходить с ходатайством об аресте", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что после инцидента в школе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). "Подросток пока находится в статусе подозреваемого", - подчеркнула собеседница агентства. Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что городским департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию ЧП в школе. Будет рассмотрен вопрос, почему не функционировала рамка металлодетектора. До окончания разбирательства директор школы отстранена от занимаемой должности. Кроме того, вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций, работающих в школах города.
https://ria.ru/20250311/nozh-2004335611.html
https://ria.ru/20250307/podrostok-2003579330.html
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происшествия, россия, нижний новгород, юрий шалабаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Юрий Шалабаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СК просит арестовать подростка за покушение на убийство одноклассников

СК ходатайствует об аресте подростка, ранившего ножом двух одноклассников

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте четырнадцатилетнего подростка, ранившего ножом двух одноклассников, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее в МВД региона сообщили, что 11 марта двое восьмиклассников школы №117 были госпитализированы после того, как их ударил ножом одноклассник. По данным городского департамента образования, между учениками произошел конфликт. Пострадавшие подростки были доставлены в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет. Предполагаемый виновник – подросток 2010 года рождения – через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.
Сотрудники полиции в школе в Нижнем Новгороде, где ученик напал с ножом на своих одноклассников - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Полиция рассказала подробности дела об инциденте в нижегородской школе
11 марта, 15:11
"Сегодня будет избрание меры пресечения подростку. Следствие будет выходить с ходатайством об аресте", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что после инцидента в школе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). "Подросток пока находится в статусе подозреваемого", - подчеркнула собеседница агентства.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что городским департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию ЧП в школе. Будет рассмотрен вопрос, почему не функционировала рамка металлодетектора. До окончания разбирательства директор школы отстранена от занимаемой должности. Кроме того, вместе с Росгвардией будет проведена проверка эффективности работы частных охранных организаций, работающих в школах города.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Подросток, готовивший убийство саратовского депутата, частично признал вину
7 марта, 11:27
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородЮрий ШалабаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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