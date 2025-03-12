https://ria.ru/20250312/plen-2004630504.html
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:12:00+03:00
2025-03-12T22:12:00+03:00
2025-03-12T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
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вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков", - сказал Герасимов в ходе доклада Путину.
https://ria.ru/20250312/putin-2004628689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Герасимов: бойцы ВСУ активно сдаются в Курской области, в плену уже 430 боевиков