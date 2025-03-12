https://ria.ru/20250312/plen-2004630504.html

Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов

Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025

Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов

Бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:12:00+03:00

2025-03-12T22:12:00+03:00

2025-03-12T22:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков", - сказал Герасимов в ходе доклада Путину.

https://ria.ru/20250312/putin-2004628689.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф