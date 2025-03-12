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Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/plen-2004630504.html
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, заявил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:12:00+03:00
2025-03-12T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков", - сказал Герасимов в ходе доклада Путину.
https://ria.ru/20250312/putin-2004628689.html
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов

Герасимов: бойцы ВСУ активно сдаются в Курской области, в плену уже 430 боевиков

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
«
"Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков", - сказал Герасимов в ходе доклада Путину.
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену
Вчера, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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