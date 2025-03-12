https://ria.ru/20250312/plen-2004447446.html

На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ

На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025

На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ

Подразделение из семи человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под... РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T07:03:00+03:00

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделение из семи человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на Сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Под Новолюбовкой на Сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, на отбитых у ВСУ позициях нашли двух застреленных своими же сослуживцами боевиков.Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.Накануне представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России в районе Васильевки в Запорожской области.

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004444879.html

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Кадры со сдачей в плен украинских боевиков под Новолюбовкой Группа из 7 украинских военных организованно сдалась в плен под Новолюбовкой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение агентства. 2025-03-12T07:03 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины