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На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 12.03.2025 (обновлено: 08:30 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/plen-2004447446.html
На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ
На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ
Подразделение из семи человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:03:00+03:00
2025-03-12T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделение из семи человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на Сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Под Новолюбовкой на Сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, на отбитых у ВСУ позициях нашли двух застреленных своими же сослуживцами боевиков.Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.Накануне представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России в районе Васильевки в Запорожской области.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004444879.html
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Кадры со сдачей в плен украинских боевиков под Новолюбовкой
Группа из 7 украинских военных организованно сдалась в плен под Новолюбовкой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение агентства.
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Сватовском направлении сдались в плен семь боевиков ВСУ

Группа из семи боевиков ВСУ сдалась в плен на Сватовском направлении

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделение из семи человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен бойцам группировки войск "Запад" под Новолюбовкой на Сватовском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Под Новолюбовкой на Сватовском направлении боевики ВСУ массово сдались в плен. Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, на отбитых у ВСУ позициях нашли двух застреленных своими же сослуживцами боевиков.
Кадры со сдачей в плен боевиков киевского режима переданы в распоряжение РИА Новости.
Накануне представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен бойцам Вооруженных сил России в районе Васильевки в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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